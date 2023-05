SIGA NO

Se confirmada a previsão, o número de consumidores representará um crescimento de 8% em comparação a 2022 Freepik O comércio brasileiro está otimista com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, e espera um aumento nas vendas em relação ao ano anterior. De acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas devem ir às compras, movimentando mais de R$ 23 bilhões entre presentes e comemorações.





Se confirmada a previsão, o número de consumidores representará um crescimento de 8% em comparação a 2022. A pesquisa também indica que o gasto médio por pessoa deve ser de R$ 232. Os produtos mais desejados são roupas, responsáveis por 38% das compras no ano passado, seguidas de perfumes, cosméticos e maquiagem, que representam 24% da preferência.

Os comerciantes estão ansiosos e preparados para atender a demanda do Dia dos Namorados, já que a data é uma das mais importantes para o setor, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. A expectativa é de crescimento nas vendas em comparação aos meses anteriores.





Quanto às comemorações, 38% dos entrevistados pretendem celebrar em casa, enquanto 28% planejam sair para jantar. O Dia dos Namorados promete movimentar o comércio e aquecer a economia, com consumidores em busca do presente ideal para seus parceiros.