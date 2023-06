Festival de queijos artesanais reúne as 12 regiões produtoras de Minas

687

O festival, no Expominas, acontece em simultâneo com o evento Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite) 2023, de 7 a 10 de junho, no Parque da Gameleira (foto: Victor Schwaner/Divulgacao) O Festival do Queijo Artesanal de Minas Gerais apresenta sua 5ª edição nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte. O evento realizado pelo Sebrae Minas e pelo Sistema Faemg Senar é gratuito e contará com a presença de oito chefs mineiros no espaço gastronômico que apresentam pratos doces e salgados com base no queijo artesanal.









O festival, no Expominas, acontece em simultâneo com o evento Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite) 2023, de 7 a 10 de junho, no Parque da Gameleira. Os organizadores consideram a junção uma ótima oportunidade para os visitantes conhecerem o processo de confecção do queijo, desde a produção do leite até a industrialização e transformação em subprodutos.

Para Bruno Rocha, Gerente Executivo Técnico do Sistema Faemg Senar, a edição é fruto de um trabalho contínuo, que garante mais reconhecimento para o queijo artesanal, principalmente no âmbito gastronômico: “Quanto mais o mercado vive a experiência do queijo, mais ele é impulsionado”.





Degustações francas também estarão disponíveis ao público, para participarem de uma votação sobre o queijo preferido dos visitantes do evento. Os ingressos são adquiridos pelo site da HBA Tools e um exemplar individual conta para os dois eventos. Na entrada deles, basta apresentar o QR Code gerado no convite. Também haverá oficinas especializadas para a qualificação de produtores.