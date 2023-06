Restaurantes em BH ainda aceitam reservas para o dia dos namorados

687

Saiba quais restaurantes em BH ainda aceitam reservas para a data mais romântica do ano. (foto: Freepik)

Está chegando a data mais romântica do ano: 12 de junho, dia dos namorados. Para celebrar a ocasião com a pessoa amada, a grande maioria opta por um jantar. Há casais que se organizam com antecedência, escolhem o restaurante favorito e já garantem sua mesa. Há também a turma que decide de última hora e fica à procura de um espaço legal e romântico para celebrar o dia do amor.





Pensando nos atrasadinhos, o Estado de Minas selecionou uma lista de restaurantes em BH que ainda aceitam reservas para o dia dos namorados, com menu especial. Confira:





AA Wine Experience

Restaurante localizado na Rua Curitiba, 2102 - Lourdes, Belo Horizonte. (foto: AA Wine Experience/Reprodução)



Para os casais amantes de vinho, esta é uma boa pedida. Instalado em um charmoso salão com lustres e parede de vidro, o estabelecimento conta com uma adega que comporta mais de 3.000 rótulos. O menu dos dia dos namorados é composto por entrada, prato principal e sobremesa.





Valor de R$199,90 por pessoa

Compras por mesa de 2 ou 4 pessoas com valores proporcionais.





Endereço: Rua Curitiba, 2102 - Lourdes









Belô Cafeteria

Restaurante localizado na Rua Sergipe, 1329 - Savassi. (foto: Belo%u0302 Cafeteria/Reprodução)



Para celebrar o dia dos namorados, a Belô convidou a chef Andreza Luisa para preparar um jantar especial para os casais. O menu conta com entrada, prato principal e sobremesa, mais uma garrafa de espumante por casal, além de outras surpresas.





Valor de R$169 por pessoa





Endereço: R. Sergipe, 1329 - Savassi









Berilo Cozinha & Drinks

Restaurante localizado na Rua Fernandes Tourinho, 503 - Savassi. (foto: Berilo Cozinha & Drinks/Reprodução)



Com DJ, ambiente interno e externo, duas opções de cardápio e uma decoração aconchegante compõem o menu de dia dos namorados do estabelecimento. As vagas são limitadas e devem ser adquiridas por meio do WhatsApp do restaurante.





Valor de R$125 por pessoa





Endereço: R. Fernandes Tourinho, 503 - Savassi





CAÊ Restaurante Bar

Restaurante localizado na Rua Outono, 314 - Sion (foto: CAE%u0302 Restaurante Bar/Reprodução)



O jantar para o dia dos namorados do estabelecimento conta com menu fechado, montado e preparado pelo chef Caetano Sobrinho. Para os amantes de uma boa cerveja, está prevista a opção de harmonização com a Baden Baden, incluindo mimo para os apaixonados.





Valor de R$185 por pessoa





Endereço: Rua Outono, 314 - Sion









Grand Cru Belvedere

Restaurante localizado na Av. Celso Porfírio Machado, 114 - Belvedere (foto: Grand Cru Belvedere/Reprodução)



No dia dos namorados, o restaurante vai realizar um jantar especial com playlist exclusiva, cardápio harmonizado, decoração romântica e ambiente aconchegante. A noite será conduzida juntamente com Gastromeria - Alimento Arte e o músico Leo Lachini.





Valor de R$195 por pessoa





Endereço: Av. Celso Porfírio Machado, 114 - Belvedere





Nicolau Bar da Esquina

Restaurante localizado na Rua Pouso Alegre, 2217 - Santa Tereza (foto: Nicolau Bar da Esquina/Reprodução)



Nos dias 11 e 12 de junho, o restaurante charmoso e caseiro irá servir um jantar especial de dia dos namorados, composto por cinco entradinhas, um prato principal e uma sobremesa. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp.





Valor de R$200 por pessoa





Endereço: Rua Pouso Alegre, 2217 - Santa Tereza

Nuúu Restaurante

Restaurante localizado na Rua Arturo Toscanini, 41 - Savassi (foto: Nuúu Restaurante/Reprodução)



No dia mais romântico do ano, o estabelecimento promete proporcionar uma experiência gastronômica caprichada, repleta de sabor, amor e momentos memoráveis. Com menu fechado, o cardápio conta com entrada, prato principal e sobremesa. As reservas são feitas pela Sympla.





Valor de R$192,50 por pessoa





Endereço: Rua Arturo Toscanini, 41 - Savassi









O Italiano

Restaurante localizado na Rua São Vicente, 155 - Olhos D'Água (foto: O Italiano/Reprodução)



Aos amantes das massas italianas, o estabelecimento montou um menu de quatro tempos com pratos inéditos, decoração romântica, apresentação musical com saxofonista e fotógrafo para registrar os momentos. Tudo para levar os casais por uma viagem romântica pela Itália.





Valor de R$228 por pessoa





Endereço: Rua São Vicente, 155 - Olhos D'Água









Okinaki

Restaurante localizado na Av. Álvares Cabral, 1303 - Lourdes (foto: %u014Ckinaki/Reprodução)



O estabelecimento que conta com pratos de vários países no cardápio traz uma opção diferenciada para os dias dos namorados, na medida para os casais que curtem a culinária oriental. Com um menu degustação, serão servidos sete pratos cuidadosamente preparados e harmonizados com sakes.





Valor R$210 por pessoa ou R$275 com harmonização de sakes.





Endereço: Av. Álvares Cabral, 1303 - Lourdes









Olivia Mediterrâneo

Restaurante localizado na Alameda Oscar Niemeyer, 1033 - Vila da Serra (foto: Olivia Mediterrâneo/Reprodução)



Excepcionalmente nesta segunda, 12 de junho, o estabelecimento estará de portas abertas para receber os casais apaixonados. O chef Jorge Ferreira vai preparar um menu exclusivo com cinco tempos. As reservas devem ser feitas antecipadamente por meio do WhatsApp.





Valor de R$235 por pessoa





Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 1033 - Vila da Serra









Omilía Restaurante

Restaurante localizado na Al. do Morro, 72 - Vila da Serra (foto: Omilía Restaurante/Reprodução)



Menu em quatro tempos, welcome drink, música ao vivo e decoração à luz de velas fazem parte do jantar do dia dos namorados do restaurante, que fica disponível nos dias 10,11 e 12 de junho, em dois turnos: 19h às 21h, ou 22h10 às 00h30.





Valor de R$230 por pessoa





Endereço: Al. do Morro, 72 - Vila da Serra

OssO - Mind The Bones

Restaurante localizado na Rua São Paulo, 1984 - Lourdes (foto: OssO - Mind The Bones/Reprodução)



Em uma das esquinas mais gostosas do Lourdes, o restaurante propõe um Menu Especial para o dia dos namorados com sete tempos, todos preparados especialmente pelo chef Djalma Victor.





Valor de R$220 por pessoa





Endereço: R. São Paulo, 1984 - Lourdes









Pacato

Restaurante localizado na Rua Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes (foto: Pacato/Reprodução)



Excepcionalmente na segunda, 12 de junho, o espaço abrirá suas portas para celebrar os encontros, as afinidades, a paixão. Com um menu "Amar é urgente" desenvolvido cuidadosamente para a data, a noite conta com seis tempos. Bebidas e serviço são cobrados à parte.





Valor de R$315 por pessoa





Endereço: R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes

Pátria

Restaurante localizado na Av. Celso Porfírio Machado, 1520 - Belvedere (foto: Pátria/Reprodução)

Para o dia dos namorados, o chef Gabriel Trillo e a equipe do Pátria preparam um menu único para a ocasião. Com couvert, entrada, prato principal e sobremesa, os pratos especiais prometem arrancar suspiros durante o serviço de jantar, no dia 12 de junho.





Valor de R$230 por pessoa





Endereço: Av. Celso Porfírio Machado, 1520 - Belvedere









Yanã

Restaurante localizado na Av. Francisco Sales, 127 - Floresta (foto: Yanã/Reprodução)



A programação especial de reabertura do Yanã traz um funcionamento especial para o Dia dos Namorados. Referência de espaço para mulheres e pessoas LGBTQIA+ da cidade, a programação também traz destaques da produção artística de mulheres. O espaço vai oferecer a opção de menu combinado com os itens do cardápio: entrada, jantar, sobremesa e drink de boas vindas.





Valor de R$105 por pessoa





Endereço: Av. Francisco Sales, 127 - Floresta