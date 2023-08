Surgem novos tipos de ceviche em Montes Claros: quiabo e jiló

687

Eempresário e cozinheiro Gilberto Martins prepara ceviche de jiló e de quiabo (foto: Neto Macedo/Divulgação) O ceviche é um prato de origem peruana preparado com peixe, limão, pimentão e cebola. A iguaria virou atração de um estabelecimento de Montes Claros, no Norte de Minas, mas com outros ingredientes, que agradam ao paladar dos vegetarianos: quiabo e jiló.

Os ceviches de jiló e quiabo podem encontrados no Dedo de Prosa, bar e restaurante da cidade-polo do Norte do estado.

O dono do Dedo de Prosa, Gilberto Alves Martins, conta que, durante 27 anos, trabalhou como cozinheiro em restaurantes em São Paulo, onde conheceu a técnica de preparo do ceviche original, tendo como ingrediente o peixe (normalmente, tilápia ou salmão), cortado em fatias, preparado com azeite, pimentão, cebola e limão. A acidez altera a textura e o sabor da proteína.

O empresário e cozinheiro relata que, depois da abertura do restaurante em Montes Claros, aberto em 2015, decidiu fazer algumas inovações no cardápio, visando agradar à clientela. Foi assim que surgiu a adaptação do ceviche, feito somente com vegetais, sem nenhum tipo de peixe.

Gilberto lembra que fez uma experiência com o prato preparado com o jiló. Durante três meses, ele foi ofertado como degustação. A novidade caiu no gosto da clientela, entrando de vez no cardápio da casa, que passou a oferecer também a opção do ceviche de quiabo.



O ceviche de quiabo, além do legume principal, leva coentro, pimenta dedo-de-moça (pode ser também pimenta-biquinho), cebola roxa e tomate cereja. O prato do ceviche de jiló, junto com o principal ingrediente, conta com tomate-cereja, azeite e limão, levando ainda uma pitada de sal.

O proprietário do Dedo de Prosa afirma que as duas versões do ceviche são muito procuradas em seu estabelecimento. Cada porção custa R$ 21.

Simplicidade é atrativo

O Dedo de Prosa se tornou um dos estabelecimentos mais procurados de Montes Claros. Já foi vice-campeão do concurso gastronômico Comida di Buteco.

Com um cardápio variado, o bar e restaurante conta com outros pratos atrativos, tendo com carro-chefe a parmegiana, divulgada em suas redes sociais como “a melhor parmegiana” do mundo”. Oferece também diversos tipos de tira-gostos e pratos típicos do Norte de Minas, incluindo o famoso arroz-com-pequi. Isso tudo sem falar dos seus drinques, cuja qualidade vale tanto quanto a beleza das selfies.

Além do cardápio, um dos aspectos que chamam a atenção é a simplicidade do estabelecimento, instalado em uma casa antiga de um rua pacata no centro histórico da cidade. O endereço fica perto do Mercado Municipal de Montes Claros, ponto obrigatório de visitas da cidade, por reunir peças de artesanato, cachaça e outros produtos típicos da região, como doces, requeijão, pequi e a famosa carne de sol.

Serviço

Bar e Restaurante Dedo de Prosa

Rua Floriano Peixoto, 63, Centro

Montes Claros – MG

Instagram: @dedodeprosabar