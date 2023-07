Serra do Cipó recebe festival gastronômico da raiz ao prato durante agosto

687

A partir do dia 4, banners com QR Codes dos pratos serão dispostos na entrada dos restaurantes participantes (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A primeira edição do Festival gastronômico da raiz ao prato, em Santana do Riacho, começa nesta terça-feira (1/8). Com 30 restaurantes participantes, os pratos do evento usam produtos rurais do município, parte da Serra do Cipó, Lapinha da Serra, e estarão disponíveis até 26 do mesmo mês.





Segue a lista dos 30 pratos que fazem parte do evento:





Bistrô Lapinha

Prato participante: fubá suado com ora-pro-nóbis, queijo curado com picolé mineiro ao mel de tamarindo.

Produtos locais: fubá, ora-pro-nóbis e tamarindo





Mercado Artesanal

Prato participante: pão de Queijo Artesanal

Produtos locais: manjericão, Tomatinhos, linguiça artesanal, ervas





Brutus Espeteria

Prato participante: espeto de frango com quiabo

Produtos locais: quiabo





Cumbucas da Pitucha

Prato participante: caldo de abóbora com requeijão

Produtos locais: queijo curado





SushiNatu Culinária Oriental

Prato participante: tartar do Cerrado

Produtos locais: azeite de murici, alho poró





Celeiro Caipira

Prato Participante: tropeiro Caipira

Produtos locais: couve





Rosso Itália Afetiva

Prato participante: ravióli banana da terra

Produtos locais: leite, ovos e ervas





Costelão Mineiro

Prato participante: costelão assado no fogo de chão com mandioca na manteiga de garrafa

Produtos locais: mandioca





Café Jardim Cipó

Prato participante: panhoca de alho poró com gorgonzola e filé e Cappuccino Mineiro

Produtos locais: Mário Jarrão e Riachinho





Bar do Sossego

Prato participante: fubá suado

Produtos locais: fubá





Restaurante Mangiare Cipó

Prato participante: risoto da Serra

Produtos locais: linguiça defumada





Tapiadas

Prato participante: boi da terra

Produtos locais: queijo curado produzido por Jane





Restaurante Coqueiros Jairo

Prato participante: picanha com tropeiro e sucos

Produtos locais: cana-de-açúcar, alecrim, alface, flores comestíveis, açafrão, farinha de mandioca, frutas da estação, cebolinha, salsinha, pimenta biquinho





Chapa-Rral’s Restaurante

Prato participante: tilápia Grelhada ao molho branco com Camarões

Produtos locais: folhas verdes, tomatinhos e mel Mercadinho Tá Caindo Fuló e Shieley do Mato Grande





Docipó Café

Prato participante: Grand Gateau Docipó

Produtos locais: doce de Leite Riachinho





Bistrô mineiro

Prato participante: mineirinho da raiz ao Prato

Produtos locais: madioca e couve do Sr. Anastácio e geléia produção própria





Tonel Choperia

Prato participante: joelho defumado com mandioca cozida na manteiga

Produtos locais: joelho defumado das charcutaria da serra





Pesque Sorte Escondidinho

Prato participante: tropeiro de feijão Andu e carne boi na lata.

Produtos locais: feijão Andu, couve, cebolinha, farinha de mandioca, ovos caipira dos produtores: Dona Osvaldina, Riachinho e Gilmar





Taberna Carumbé

Prato participante: pastel de tapioca com geleia de abacaxi com pimenta

Produtos locais: queijo do Zezé do Campo Redondo e geléia produção própria





Empório e Botequices Sant`ana

Prato participante: bolinho de linguiça com queijo acompanhado de mandioca frita

Produtos locais: linguiça, queijo e mandioca





Pizzaria e Choperia Tempo

Prato participante: pizza Margherita Equivocada

Produtos locais: muçarela de búfala da Casa das Búfalas e Molho Pesto de Manjericão produzido pela Daniela Alves (Filomena Bistrô)





Pizzaria Forno da Serra

Prato participante: pizza de cagaita

Produtos locais: produtora local D. Geni e mercadinho





Bistrô Bon Appetit

Prato participante: risoto caprese

Produtos locais: manjericão, salsinha, tomate-cereja do mercadinho tá caindo fulo, mussarela de búfula da fazenda





Madalena Hamburgueria Artesanal

Prato participante: choripan - pão ciabatta com linguiça caipira defumada, queijo curado, babaganoush, cebola na brasa e mostarda fermentada

Produtos locais: linguiça caipira defumada (Charcutaria da Serra) e queijo curado (Riachinho)





Mr Barley Serra do Cipó

Prato participante: escondidinho de carne seca

Produtos locais: mandioca e ora-pro-nobis





Água na boca

Prato participante: hambúrguer orquídea

Produtos locais: alface do produtor Anastácio





Filomena Bistrô

Prato participante: risoto de Manga com Copa lombo da Charcutaria da Serra flambado na cachaça Xavier e Bolo de Coco com Doce de leite Riachinho

Produtos locais: charcutaria da serra, charcutaria da serra e Doce de leite Riachinho





Restaurante Carro de Boi

Prato participante: galinhada

Produto: galinha caipira





Venda do Zeca

Prato Participante: bolinho de carne de sol com pequi.

Produto: pequi do cerrado





Restaurante Panela de Pedra

Prato participante: maçã de peito feita no arado

Produto: tempero pindaíba do cerrado





Encerramento





O encerramento do festival será no dia 27 de agosto, na praça da Serra do Cipó, com uma degustação dos pratos concorrentes do festival. Cada participante terá seu estande onde venderá um menu degustação





Programação:

13h: Almoço no Mercadinho Tá Caindo Fuló

14h: Apresentação Black Pio Quartet

15h30: Apresentação Tony Ribas.

16h30: Cozinha Show e apresentações de chefs do Sebrae Minas

17h: Entrega da premiação do festival aos estabelecimentos mais bem avaliados nas categorias: Apresentação, sabor e originalidade.

18h: Agradecimento aos realizadores, apoiadores e patrocinadores do festival.

19h30: Show de encerramento com banda.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata