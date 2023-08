Dia Internacional da Cerveja: 10 rótulos imperdíveis feitos em Minas

687

O Dia Mundial da Cerveja é comemorado toda primeira sexta-feira do mês de agosto (foto: Internet/Reprodução)

A primeira sexta-feira do mês de agosto tem um sabor diferenciado. Isso porque é celebrado, em todo o mundo, o Dia Internacional da Cerveja. A data, que esse ano se comemora no dia 04/08, foi criada nos Estados Unidos em 2007, em Santa Cruz, na Califórnia, por quatro amigos amantes da bebida alcoólica, entre eles o famoso cervejeiro Jesse Avshalomov. “É o dia para levantar o copo e brindar com os cervejeiros e garçons para celebrar a grandeza da cerveja!”, diz o website oficial da data.

Em comemoração a essa bebida tão amada pelos brasileiros, a sommelier de cerveja Fabiana Arreguy sugere dez rótulos produzidos em Minas Gerais. Confira:

ALBANOS D.O.C CATHARINA SOUR JABUTICABA

Albanos D.O.C Catharina Sour Jabuticaba (foto: Instagram/Reprodução)

Da série “Da Origem ao Copo”, esta cerveja é fermentada com lactobacilos e por isso tem o gostinho azedo característico. A ela são acrescentadas jabuticabas maceradas, trazendo o sabor das frutas e a coloração rosada à cerveja. Produzida pela Cervejaria Albanos, de Nova Lima.





ARMADILLO ATTA

Armadillo ATTA (foto: Internet/Reprodução)

Esta American Red IPA foi ganhadora de medalha de ouro no concurso Brasil Beer Cup em 2022. Uma cerveja vermelha, bastante encorpada, com amargor dominante e teor alcóolico de quase 7% . É produzida pela Cervejaria Armadillo, da cidade de Corinto, no Cerrado Mineiro.





ASTÚCIA CACAU BOCK

Astúcia Cacau Bock (foto: Internet/Reprodução)

A junção do Brasil com Alemanha acontece nesta cerveja que une um dos estilos mais tradicionais germânicos – Bock – com um ingrediente tropical que é o cacau. O resultado é uma cerveja caramelada, com sabor e aroma de chocolate, amargor equilibrado com o dulçor. Produzida pela Cervejaria Astúcia de Belo Horizonte.





BREEDOM SESSION IPA

Breedom Session Ipa (foto: Instagram/Reprodução)

Eleita a melhor Session IPA do Brasil em 2022 pela World Beer Cup, esta cerveja é um dos primeiros rótulos produzidos pela cervejaria mineira Breedom, de Nova Lima, que tem apenas um ano de existência. É uma cerveja leve, de teor alcoólico relativamente baixo (4,9%), com lupulagem marcante sem ser agressiva.





CARAÇA AMBER LAGER

Caraça Amber Lager (foto: Internet/Reprodução)

Cerveja de coloração avermelhada e aroma/sabor de caramelo. Ao contrário do que possa parecer, não é uma cerveja doce, mas sim equilibrada com amargor exato para compensar a doçura dos maltes. Produzida pela Cervejaria Caraça, de Catas Altas





KRUG DRY STOUT

Krug Dry Stout (foto: Instagram/Reprodução)

Um dos belos exemplares mineiros do estilo irlandês Dry Stout, é uma cerveja preta, com sabor e aroma de maltes torrados lembrando café, baixo teor alcóolico e corpo leve. Um cafezinho gelado em forma de cerveja. Produzida pela Krug Bier, de Nova Lima.





LIBERTASTES DEDIPROSA

Libertastes Dediprosa (foto: Instagram/Reprodução)

Um estilo pouco produzido no Brasil, a Strong Scotch Ale da cervejaria Libertastes vem em pequena dose, envasada em uma garrafinha de 330 ml, em oposição ao teor alcóolico mais elevado (9,5%). Uma cerveja maltada, de corpo cheio, com notas amadeiradas vindas da passagem por barris de carvalho e de bálsamo. Uma pequena notável, ganhadora de medalha de prata no Brasil Beer Cup 2021 e no Concurso Brasileiro de Cervejas. Dediprosa é produzida pela Cervejaria Libertastes, de São João del Rei.





OUROPRETANA IPA MARACUJÁ

Ouropretana Ipa Maracujá (foto: Instagram/Reprodução)

Uma deliciosa IPA que ganha polpa de maracujá como ingrediente, acrescentando mais uma camada de aroma e sabor aos lúpulos americanos que têm perfil de frutas cítricas e tropicais. Produzida pela Cervejaria Ouropretana, de Ouro Preto.





PRUSSIA CALMARIA

Prussia Calmaria (foto: Insternet/Reprodução)

Mais do que uma cerveja, Calmaria é o encontro entre dois mundos: o da cerveja e o da cachaça. O rótulo é uma parceria da Cervejaria Prússia, de São Gonçalo do Rio Abaixo, com a Cachaçaria Nacional, resultando em uma bebida especial, em que se notam os sabores e aromas das duas bebidas ao mesmo tempo.





WIEN VIENNA LAGER

WIEN Vienna Lager (foto: Instagram/Reprodução)

Outra cerveja mineira premiada, foi eleita a melhor Vienna Lager brasileira em 2020 no Concurso Brasileiro de Cervejas. Um estilo germânico muito particular, tem amargor seco em contraponto ao caramelado dos maltes que trazem notas de biscoito à cerveja. Produzida pela Cervejaria Jairo´s, da cidade de Betim

Aproveita a sexta-feira e já pega o copo lagoinha para poder brindar essa data com os amigos e dar início ao fim de semana.





Mas lembrem: beba com moderação e se beber não dirija.