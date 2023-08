O que seu pai gosta de comer? Veja opções para o almoço de domingo

687

Quintal do restaurante Bença Bençoi (foto: Instagram/Reprodução)

Dia dos Pais chegando e você ainda não sabe onde comemorar? Para facilitar sua vida, preparamos uma seleção com diversos restaurantes em BH para levar o paizão nesse dia tão especial! Confira:La Vera Pizza Contemporânea

Pizza na La Vera Pizzaria (foto: La Vera/Reprodução)

Essa charmosa pizzaria, localizada na Rua Pium-í, 784, possui além de um vasto cardápio de pizzas com valores variando entre R$68 e R$81, uma seleção de entradas com frios e antepastos que variam entre R$22 e R$72 e uma carta de vinho repleta de opções. A pizza Burrata e Parma (R$89), é uma pizza fria e um dos sucessos da casa. Neste domingo, os pais que decidirem comemorar seu dia no local, ganharão uma mini garrafa do licor Limoncello de brinde.

@laverapizzaoficial

(31) 2515-0264



Para o pai que gosta de churrasco



Bebedouro Bar e Fogo

Churrasco servido no Bebedouro Bar (foto: Bebedouro/Reprodução)

O bar e restaurante Bebedouro localizado na orla da Lagoa da Pampulha, na Av. Otacílio Negrão de Lima,1835, fará uma churrascada de varal de carnes e legumes neste dia 13. “Além disso, teremos costela, torresmo de rolo e legumes braseados”, fala Diogo Manfredini, dono do estabelecimento. A casa conta com uma bela vista do Parque Guanabara, Igrejinha e lagoa, com opções de carnes de boi, cordeiro e muito mais variando entre R$50 e R$160.

@bebedourobarefogo



Para o pai que gosta de drinques



Bença Bençoi

Drink no restaurante Bença Bençoi (foto: Bença Bençoi/reprodução)

Localizado na Rua Diamantina, 492, esse bar na Lagoinha com quintal super agradável é conhecido pelo Mestre Conga - releitura do tradicional Negroni, feito com cachaça mineira - e outras opções de drinks autorais que tem valores entre R$18 e R$35. Para acompanhar, os petiscos como torresmo prensado (R$ 32,90) e língua de boi (R$ 27,90) fazem muito sucesso na casa. Neste Dia dos Pais, além de um drink de cortesia, os pais poderão apreciar uma apresentação de samba da cantora Ana Proença.

@benca.bencoi



Para o pai que gosta de cozinha internacional



D'artagnan

Prato no restaurante D'artagnan (foto: D'artagnan/Reprodução)

Situado na Rua Tomás Gonzaga, 593, esse bistrô é um pedacinho da Europa no coração do Lourdes. Com inspirações italianas e francesas - mas claro sem perder o jeito mineiro de ser - o D’artagnan possui dois tipos de cardápio: um fixo e um variável, que muda de acordo com indicações semanais da Chef Marise Rache. Dentre os pratos fixos, as massas com carnes e frutos do mar se destacam. Opções como o Magret de Canart com batatas gratinadas e cebolas caramelizadas (R$165) ou o camarão VG com pêras caramelizadas e arroz de amêndoas (R$162) podem ser destaque no seu almoço de dia dos pais.

@dartagnanbistro

(31) 3295-7878 - Rua Tomás Gonzaga, 593 - Lourdes



Para o pai que gosta de tempero baiano



Alguidares



Refeição no restaurante Alguidares (foto: Alguidares/Reprodução)

Um gostinho da culinária baiana dentro de Minas Gerais. Localizado na região Centro-Sul de BH, o Alguidares é famoso por suas moquecas, em especial a de camarão (R$239), que é a mais pedida da casa. Para iniciar, o restaurante aposta na porção de acarajé (a partir de R$43) e na casquinha de siri (R$31). Nos doces o tempero nordestino também está presente, as cocadas (R$17) fazem o maior sucesso e valem a pena conferir.

@alguidares

3221-8877 - Rua Pium-í, 1037 - Cruzeiro



Para o pai que gosta de vinho

Cabernet Butiquim





Prato do Cabernet Butiquim (foto: Cabernet/Reprodução)

Famoso pelos seus ótimos pratos e boa carta de vinhos, o Cabernet é a opção para aqueles que buscam um diferencial. Ficar nas mesinhas da calçada enquanto degusta de rótulos diversos é uma ótima opção para quem quer inovar o tradicional almoço de domingo. Para amenizar com os vinhos, a casa possuí excelentes opções de entradinhas como ceviche com chips de batata doce (R$48) e bruschettas de sabores diferenciados (a partir de R$44). De prato principal, o sucesso da casa é o arroz de bacalhau (R$65) ou a short rib grelhada, que dá para compartilhar com o paizão (R$110).

@cabernetbutiquim

Rua Levindo Lopes, 22 - Funcionários



Para o pai que gosta de cerveja



Hub Cervejeiro Albanos

Prato harmonizado com cerveja no Bar Albanos (foto: Bar Albanos/Reprodução)

No dia dos pais, é essencial um lugar para tomar aquela cervejinha com seu pai. E para petiscar junto com a gelada, a carne de sereno à palito com mandioca (R$88,80) ou então a tilápia do Adori (a partir de R$65,00) são as escolhas certas nessa casa no Sion. Com chopps variados a partir de R$12,00, o Hub Cervejeiro terá uma sobremesa por conta da casa para aqueles que forem almoçar no domingo.

@baralbanos

Rua Pium-í, 611 - Sion



Para o pai que gosta de japonês



Kanpai



Prato combinado no restaurante Kanpai (foto: Kanpai/Reprodução)

Um dos melhores japoneses de BH, o Kanpai funciona no sistema de combos, combinados (a partir de R$88,90) e menu degustação, num ambiente totalmente pet-friendly (porque os pais de pet não podem ficar fora dessa comemoração). O restaurante possui vários elementos da culinária asiática e havaiana, como os famosos pokes (R$39,90). Mas a casa também se destaca pelos pratos quentes, o Gyosa - tradicional bolinho japonês com carne de porco - e a especialidade da casa: Epi Kanpai - camarão com salmão maçaricado - são delícias que você não pode perder.

@kanpaibh

Rua Pium-Í, 1122 - Cruzeiro

Rua Tomaz Gonzaga, 388 - Lourdes



Para o pai que gosta de café



Uluru

Prato do restaurante Uluru (foto: Uluru/Reprodução)

Essa opção é para aqueles que querem começar as comemorações já no início do dia. Com três unidades em BH - Funcionários, Savassi e Boulevard Shopping - excelente para brunch, os Eggs Benny (a partir de R$34,90) são o carro chefe da casa, junto com os cafés, que variam entre R$7,90 e R$15,90. Para os tradicionais, o Uluru também conta com opções para almoço, a tilápia com purê de batata doce roxa e farofa de castanhas (R$ 52,90) é uma das pedidas que se pode fazer.

@uluru.cafe

Av. Afonso Pena, 2925

Rua Marília de Dirceu, 94



Para o pai que gosta de comida nortista



Flor de Jambu

Prato do restaurante Flor de Jambu (foto: Flor de Jambu/Reprodução)

Esse restaurante trás as delícias da culinária do norte do Brasil, para o centro de BH. No domingo, a Casa vai abrir para almoços pré agendados, no formato de Menu completo (opção vegetariana R$55 e opção com peixe ou frango R$70) - entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, ainda terá a participação especial do @leonelferreira3107 artista independente paraense que vem fazer uma Contação de história para quem estiver presente. Opções como

@florde_jambu

31 975147541 Av. dos Andradas, 367



Para o pai que gosta de comida mineira



Xapuri



Refeição do restaurante Xapuri (foto: Xapuri/Reprodução)

Para aqueles que preferem o clássico, o Xapuri é conhecido por manter a tradicionalidade e excelência da comida mineira. Para começar o bolinho de mandioca (R$34,40) e a linguiça aberta (R$46,90) são campeões de venda. O frango preguento (R$55,90) e a costelinha sinhá (R$120,90 para duas pessoas) serão os destaques do seu almoço. Para a sobremesa, o restaurante conta com um buffet com mais de 30 opções para você saborear.

@xapurirestaurante

Rua Mandacarú, 260 - Trevo



Agora é só descobrir o que seu pai mais ama saborear e correr para garantir o lugar de vocês nessas experiências culinárias maravilhosas em BH.

E se for beber lembre-se: beba com moderação e se beber, não dirija.