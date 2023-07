Melhor barista do mundo: conheça brasileiro que ganhou prêmio inédito

687

A cafeteria Um Coffee Co., de Boram Julio Um (à direita), é sucesso em São Paulo e conta com seis unidades (foto: Um Coffee Co./Divulgação)

No último sábado (24/06), Boram venceu a World Barista Championship (WBC), competição internacional de baristas, também conhecida como “Olimpíadas do Café”.





Apesar de o resultado da competição ser recente, o café está presente na vida do campeão mundial há anos. Sua família, de ascendência sul-coreana, é proprietária da Fazenda Um, localizada em São Gonçalo do Sapucaí, ao Sul de Minas Gerais, onde produz diferentes tipos de cafés, desde 2009. Juntamente com o irmão Boram Victor Um, ele cresceu acompanhando de perto a cafeicultura e o barismo, com um olhar especial e sonhos na mente.





Os irmãos reuniram coragem e seguiram rumo a São Paulo, onde abriram, em 2016, a Um Coffee Co., primeira cafeteria da família. Com foco artesanal, a empresa utiliza os grãos plantados em Minas e tem torrefação própria. O sucesso dos cafés foi tamanho que, em menos de um ano, eles inauguraram a segunda loja na capital paulista.





Brasil venceu pela primeira vez a World Barista Championship (WBC) com Boram Julio Um (foto: Um Coffee Co./Divulgação) Como foguete não tem ré, ao longo dos sete anos de empresa, os irmãos já contabilizam seis unidades da cafeteria Um Coffee Co., espalhadas por São Paulo, e diversas premiações nacionais e internacionais.





“Nós participamos de muitas competições e concursos, principalmente internacionais, pois acreditamos que é a melhor forma de nos mantermos atualizados na indústria e buscarmos inovações de qualidade. Além de trazer cada vez mais pessoas do mercado para olharem para o café brasileiro”, disse o campeão Boram.

Do Brasil para o mundo

Boram Julio Um venceu o Campeonato Brasileiro de Barista em 2022, pela segunda vez, durante o São Paulo Coffee Festival. Com o melhor desempenho no preparo de cafés espressos, bebidas com leite vaporizado e originais de assinatura, superou outros 19 competidores e se consagrou como o melhor barista do Brasil.





Assim, foi classificado para a World Barista Championship (WBC), competição internacional de baristas, também conhecida como “Olimpíadas do Café”.





Sediada em Atenas, na Grécia, a WBC reuniu os melhores baristas do mundo. Cada competidor precisou preparar 12 cafés em 15 minutos, sendo quatro espressos, quatro com leite e quatro que representassem a assinatura própria.





Boram foi o primeiro brasileiro a vencer a competição, que é realizada desde 2000. Na prova, o brasileiro preparou um blend de arábica produzido em sua fazenda em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, com outro arábica da variedade gueixa do Panamá.

Classificação World Barista Championship 2023

1. Boram Um, Brasil

2. Daniele Ricci, Itália

3. Jack Simpson, Austrália

4. Isaiah Sheese, Estados Unidos

5. Dawn Chan, Hong Kong

6. Patrick Rolf, Dinamarca

O barista está para o café assim como o sommelier está para o vinho. “O barista hoje é quem conhece profundamente o assunto do café. Desde produção a regiões, métodos de colheita e técnicas de serviço e extração. Ou seja, é o profissional que domina a teoria e a arte de servir café”, responde Boram Julio Um, de 32 anos, que trouxe o título inédito para o Brasil de melhor barista do mundo.