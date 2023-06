Dia dos Namorados: Anavitória lidera playlists apaixonadas no Brasil

Duo Anavitória é o queridinho nas playlists apaixonadas (foto: Reprodução/Instagram)

A dupla Anavitória está no topo das preferências nas playlists românticas brasileiras, de acordo com informações divulgadas pelo Spotify. As cantoras dominam as listas temáticas de músicas apaixonadas no país, seguidas pelo trio Melim e pelo cantor MC Cabelinho (confira os rankings a seguir).