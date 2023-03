Anavitória sobre calor em show no Lollapalooza: 'Prova de resistência'

As cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão (foto: Divulgação) O duo Anavitória se apresentou pela primeira vez no Lollapalooza 2023, nesta sexta-feira (24/3), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O público fiel à dupla lotou a audiência do palco Budweiser e precisou enfrentar uma “prova de resistência” - como brincam as cantoras - sob sol de 30°C.









“Eu queria muito agradecer todos vocês que estão aqui nesse sol, tá quente pra c*ralho. Nunca a gente manifestou tanto uma vontade de estar nesse palco. Que bom foi esse ano, que bom aconteceu, que bom vocês estão aqui. Eu senti muito, muito obrigada”, ressaltou Ana. Enquanto Vitória brincou: “Isso está uma prova de resistência nesse sol. Uma salva de palmas para vocês”.





Elas passaram por alguns grandes sucessos da carreira, como “Pupila”, lançada em 2021 ao lado de Vitor Kley, ou até mesmo canções recentemente lançadas, que foi o caso de “Universo de coisas que eu desconheço”, junto à banda mineira Lagum.





O show, que iniciou pontualmente no horário previsto, de 15h, também encerrou conforme o planejado às 15h45. Com um canhão de papel picado explodindo a cor amarela entre os fãs, Anavitória finalizou o show ao som da balada romântica de “Porque eu te amo”, do álbum “O Tempo É Agora” (2018).