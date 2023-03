Lollapalooza 2023: saiba onde assistir a transmissão festival

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr) Neste fim de semana - 24, 25 e 26/3 - será dada a largada para um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza. Alguns dos nomes de destaque mundial passarão pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para um público de milhares de pessoas. Quem não estiver presente no evento, não se preocupe: os shows serão transmitidos pela televisão.





A Globo ampliará a experiência com a transmissão dos shows num projeto multiplataforma. TV Globo, Globoplay, Multishow e Canal Bis levarão, para onde estiver o público, momentos imperdíveis dos quatro palcos, com comentários de um time de apresentadores que prometem informações e curiosidades exclusivas dos bastidores, além de entrevistas.

A transmissão completa será no Multishow, no Canal Bis e no Globoplay, que ainda terá um sinal exclusivo em 4K e um sinal extra de degustação para não assinantes. A partir das 14h, Ana Clara, Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Kenya Sade e Laura Vicente têm a missão de falar sobre todos os detalhes do Lolla. A cobertura contará ainda com conteúdos exclusivos nas redes do Multishow e do Globoplay.

Lollapalooza 2023 começa nesta sexta-feira (24/3) (foto: Divulgação/Lollapalooza)

Na TV Globo, uma parceria inédita: Ana Clara fará dupla com Kenya Sade, que ficará como repórter do backstage e especialista musical, mostrando os destaques de cada noite, com uma curadoria dos melhores momentos do festival. Na sexta-feira, dia 24, o programa especial vai ao ar após o ‘Conversa com Bial’; no sábado, 25, após ‘Altas Horas’; e domingo, 26, após ‘Domingo Maior’.





A transmissão multiplataforma do festival tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.

Serviço geral





Quem quiser curtir o festival, poderá assistir ,ao vivo, a partir das 14h, nos dias 24, 25 e 26 de março no Multishow, Canal Bis e Globoplay. Já a TV Globo exibe os melhores momentos na sexta-feira, dia 24, após o ‘Conversa com Bial’; no sábado, 25, após ‘Altas Horas’; e domingo, 26, após ‘Domingo Maior’.