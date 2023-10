677

Lurex promete para esta noite repertório com clássicos do Queen e da carreira solo de Freddie Mercury Victor Schwaner/divulgação Não é só rock, Queen junta música clássica, pop, dance e fica tudo maravilhosamente bem encaixado Reinaldo Amand, cantor da banda Lurex





Com 23 anos de estrada, a banda Lurex, que presta tributo ao Queen, chega ao ponto de virada. Figurinha carimbada em bares, casas de shows e festas em geral, o grupo mineiro vai ocupar o palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, neste sábado (14/10), às 21h, com recursos cênicos, figurino e iluminação sem precedentes em sua trajetória.

“É o Lurex como nunca foi visto. Estamos trazendo estrutura enorme, que nunca usamos em nenhum dos lugares onde tocamos nesses 23 anos”, diz. O objetivo é recriar não apenas as canções, mas todo o aparato das performances de Freddie Mercury, astro do rock, Brian May, John Deacon e Roger Taylor.

Só sucessos

O repertório inclui sucessos como “Another one bites the dust”, “Innuendo”, “Crazy little thing called love”, “We will rock you”, “We are the champions”, “Somebody to love”, “Love of my life”, “Bohemian Rhapsody” e a música que batiza o espetáculo. Canções gravadas por Freddie Mercury em sua carreira solo também estão no roteiro.

“A gente pensou em fazer um apanhado da carreira do Queen desde o início, em 1973, até o fim, em 1991, ano da morte do Freddie Mercury. É um passeio em ordem cronológica, com músicas da carreira solo do Freddie também, como ‘How can I go on’, do dueto com a (cantora lírica) Monserrat Caballé”, ressalta Amand.

Ele, Machadinho, Fran (baixo) e Fil Ferrer (guitarra) reproduzem momentos de shows do Queen nos festivais Live AID e Rock in Rio, ambos em 1985, e a histórica apresentação em Montreal, no Canadá, em 1981, além do célebre dueto de Mercury com Monserrat.

Trinta e três anos depois de sua morte, Freddie Mercury, líder do Queen, não perdeu a coroa de astro do pop mundial Jean-Claude Coutausse/AFP/1984

Em 2000, quando a Lurex (assim batizada em referência a Larry Lurex, o primeiro nome artístico de Freddie Mercury) foi criada, Reinaldo Amand não imaginava que a aventura pudesse durar tanto tempo. Movidos pelo amor à banda britânica, ele e Machadinho foram em busca de um guitarrista e de um baixista para shows tributo em ocasiões pontuais.

“Pensava em durar dois ou três anos. Depois, cada um procuraria trabalho para viver. Começamos de forma bem despretensiosa, mas a coisa foi tomando proporção maior. Hoje, a Lurex é uma grande empresa. Temos 53 mil seguidores no Instagram, fazemos shows em todo o Brasil e seguimos firmes com novos projetos”, comenta.

Amand relembra passagens memoráveis do grupo, como o Queen’s Day, ainda na primeira metade dos anos 2000. “Fomos, provavelmente, quem mais tocou nesse festival. A iniciativa que chamou a atenção do próprio Brian May, que chegou a enviar uma carta para a organização do evento”, pontua.

Para Reinaldo Amand, apresentações mais rotineiras também foram marcantes, pois contribuíram para a formação do público da Lurex. “Fãs do Queen nos convidam para tocar em aniversários e casamentos. É sempre muito emocionante, bem como os shows na rua, porque ali a gente conta com crianças ou pessoas que não têm o hábito de frequentar bares e casas noturnas”, diz. Ele destaca também os shows do grupo abrindo para o Skank, durante a turnê de despedida da banda.

Na opinião do vocalista, o que mais chama a atenção na música e na performance do Queen é a grandiosidade da obra e a versatilidade dos integrantes. “Todos compunham. Eram quatro instrumentistas criadores muito talentosos, responsáveis por canções clássicas. Também me impressiona a capacidade do grupo de não se encaixar em nenhum estilo. Não é só rock, Queen junta música clássica, pop, dance e fica tudo maravilhosamente bem encaixado”, conclui.