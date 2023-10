677

Neste sábado à noite, o jornalista Benny Cohen conversa com Paulo Pederneiras, fundador do Grupo Corpo Túlio Santos/EM/D.A Press



Êxitos e conquistas se sucedem na trajetória de quase 50 anos do Grupo Corpo. É sobre essa potência artística e cultural surgida em meados dos anos 1970, em Belo Horizonte, que se debruça o programa “EM Minas” deste sábado (14/10).

Parceria entre a TV Alterosa, jornal Estado de Minas e Portal Uai, a atração, que vai ao ar às 19h30, recebe Paulo Pederneiras, fundador e diretor artístico do Grupo Corpo.

Em entrevista ao jornalista Benny Cohen, ele analisa o percurso da companhia desde o primeiro espetáculo, “Maria, Maria”, em 1976, com trilha sonora de Milton Nascimento e Fernando Brant.

O trabalho mais recente, “Estância”, é coreografia criada por Rodrigo Pederneiras sob encomenda do maestro venezuelano Gustavo Dudamel, que comanda a Orquestra Filarmônica de Los Angeles.

A estreia ocorreu no Hollywood Bowl, teatro ao ar livre de LA com capacidade para 18 mil pessoas, sob regência de Dudamel. Em seguida, o grupo se apresentou com a Filarmônica na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Renovação do elenco

Pederneiras falou ao “EM Minas” sobre os processos de seleção e renovação do elenco do Corpo, bem como da rotina dos profissionais, distante da ideia glamourizada que se tem sobre a vida dos artistas.

Outro tema da entrevista foram as trilhas sonoras dos espetáculos. A música popular deu o tom aos primeiros trabalhos; os compositores eruditos prevaleceram ao longo da década de 1980; a companhia retomou o universo da MPB a partir de “21”, em 1992.

Marco Antônio Guimarães, João Bosco, Arnaldo Antunes, Zé Miguel Wisnik, Lenine, Tom Zé, Caetano Veloso e Gilberto Gil são alguns dos autores das trilhas sonoras do Corpo.

Pederneiras aponta “Maria, Maria”, “21”, “Benguelê” e “Parabelo” como os espetáculos mais marcantes da trajetória da companhia, por diferentes razões. Ressalta a “honestidade artística” do grupo mineiro, sempre em busca de algo novo, além da coesão do núcleo principal, que se mantém junto desde a estreia.

O diretor artístico relembrou as motivações que levaram à criação do Grupo Corpo. Analisou o cenário da dança no Brasil nos anos 1970 e sua evolução ao longo das últimas décadas, quando passou a atrair público mais numeroso e a desfrutar de prestígio internacional.

O programa “EM Minas” tem 30 minutos de duração na TV, divididos em dois blocos. Também conta com a continuação exclusiva – o terceiro bloco – no canal do Portal Uai no YouTube.