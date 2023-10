677

Lucas Barbosa e Fernando Veríssimo vão se apresentar neste domingo (15/10) e no próximo dia 22 Reprodução







Lucas Barbosa e Fernando Veríssimo voltam para curta temporada da peça “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”, neste domingo (15/10) e no próximo (22/10), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro). O texto de Ed Vasconcellos faz crítica bem-humorada dos problemas que os cidadãos encontram em repartições públicas, muitas vezes reféns de ideias e práticas ultrapassadas.

• DESCONTORNO CULTURAL

Neste sábado e domingo (14 e 15/10), BH se transforma em palco da oitava edição da Mostra Descontorno Cultural. São mais de 175 trabalhos, entre apresentações artísticas e oficinas gratuitas nos segmentos de música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, promoção da leitura e culturas populares e tradicionais. As atividades ocorrem simultaneamente dentro e no entorno dos 17 centros culturais localizados em todas as regionais da capital. Nesta edição, a proposta é ampliar o olhar para as infâncias e juventudes, com a seleção de trabalhos artísticos voltados para o público infantojuvenil. Programação completa e horários podem ser consultados em https://prefeitura.pbh.gov.br/.

• ORQUESTRA JOVEM VALLOUREC

A Orquestra Jovem Vallourec se apresenta ao ar livre para a comunidade do Barreiro neste sábado (15/10), a partir das 10h, na Rua Dario Faria Tavares esquina com a Rua dos Industriários, em frente ao Centro Cultural Bairro das Indústrias. No repertório, clássicos eruditos e composições populares, de Bach e Mozart a Ary Barroso, Edith Piaf, Luiz Gonzaga e Enio Morriconne. O grupo interpretará também trilhas de filmes e séries de sucesso, como “Guerra nas estrelas” e “Game of thrones”.

• ME MOSTRA: CENAS CURTAS

A Fundação Clóvis Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), apresenta a segunda edição de 2023 do Me Mostra: Cenas Curtas, evento proposto por alunos do curso de teatro. Com o tema “O que é contemporâneo?”, as apresentações ocorrem neste sábado e domingo (14 e 15/10), no Teatro João Ceschiatti no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), sempre às 19h. A programação é gratuita, com retirada de ingresso a partir de uma hora antes das sessões.