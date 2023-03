'Festa do ano': lista de exigências para o aniversário da Anitta viraliza

Regras de Anitta para os convidados em seu aniversário. (foto: Reprodução) A cantora Anitta completa 30 anos no próximo dia 30 de março e promete comemorar com uma grande festa. Unindo famosos e anônimos, a poderosa deu o que falar ao postar as regras para os seus convidados na noite dessa terça-feira (21/3).









Leia: Anitta x Iggy: internet recupera treta entre as cantoras; rapper se defende São três regras. A primeira é que os convidados não podem levar acompanhante. “Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos”, postou Anitta nos stories.





Na segunda, ela pede para os convidados não tirarem fotos ou fazer vídeos durante a festa. “Não convidei ninguém para dar close na internet, é para se divertir”, apontou. Ela ainda disse que para dar close, existem festas o ano inteiro.





Por fim, ela pediu para não incomodar os famosos e “não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”. Essa não é a primeira vez que Anitta compartilha as regras da sua festa de aniversário, que sempre dá o que falar.

Em um story, ela explicou que compartilha as “regras de etiqueta” porque convida muita gente e acaba ficando difícil compartilhar individualmente. “E sempre tem um sem noção, por mais que seja amigo, e lembrar nunca é demais”, ressaltou.









Mais tarde, ela contou que depois que postou as regras recebeu diversas mensagens com pedidos de convites para acompanhantes. “Não sabe ficar sozinho, vai para a terapia”, disse a cantora, que também contou ter alertado os seguranças que quem descumprir as regras vai ser expulso da festa.

Festa de arromba

De acordo com informações do jornal "Folha de S.Paulo", o aniversário de Anitta vai ser realizado nesta sexta-feira (24/3), em São Paulo. A poderosa teria decidido comemorar antecipadamente para contar com artistas do line up do Lollapalooza em sua festa. São esperados nomes como Billie Eilish, Drake e Rosalía.





A lista tem 500 convidados, considerada pequena para a baladeira Anitta. E os felizardos só vão saber o local da festa na sexta-feira, para evitar penetras e a imprensa.