Festa junina em BH terá Elba Ramalho e roda-gigante do Lollapalooza

Elba levará para o palco os sucessos 'Banho de cheiro' e 'Bate coração' (foto: Prefeitura de Caruaru/divulgação)





Elba Ramalho está confirmada na Cidade Junina, que será inaugurada em 10 junho, no Mirante BH, pela naSala. O lançamento faz parte da plataforma de eventos culturais do grupo, iniciada com a Cidade de Natal.A programação junina ocorrerá até 31 de julho e, além de atrações musicais, contará com a maior roda-gigante da América Latina. Com 36 metros de altura, a estrutura passou pelo Lollapalooza (SP), em março, e segue para o Rock in Rio após a temporada mineira. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos nesta quarta-feira (25/5), pelo Sympla.No repertório de Elba Ramalho estão sucessos como “Banho de cheiro”, “Bate coração” e “O xote das meninas”. A cantora paraibana está entre os artistas mais requisitados dos eventos juninos do país.No Mirante, será montada cidade cenográfica gigante simulando um lugarejo de interior. Além dos shows, a programação inclui quadrilhas, brincadeiras típicas, contação de histórias, oficinas para crianças, diversas intervenções artísticas e até tirolesa. Barraca do beijo, correio elegante e casamento na roça são outras atrações, além de comidas típicas. Informações: @nacidadebh.