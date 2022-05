Além de seus hist, Alceu Valença cantará clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro (foto: Leo Aversa/Divulgação)

A Festinha já tem data marcada e a balada junina anuncia Alceu Valença como sua principal atração em 28 de maio, sábado, no Bairro Olhos D´Água (Rua Gabriela de Melo, 565). Ìcone do forró, baião, xote, toada e emboladas, o cantor e compositor pernambucano traz a Belo Horizonte o show “Anunciação – Tu vens eu já escuto os teus sinais”, no qual apresenta seus principais sucessos, entre eles, “Coração bobo”, “Táxi lunar” e “Papagaio do futuro”, além de clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, exemplo de “Baião”, “Vem morena” e “Canto da ema”.





