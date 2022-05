Vídeo: Milton Nascimento anuncia despedida dos palcos no final de 2022

Milton se aposentará após 66 anos de carreira (foto: Reprodução)

Milton Nascimento anunciou na noite deste sábado (14/5), durante participação no programa Altas Horas, que se despede dos palcos em 2022. Nas redes sociais o cantor compartilhou um vídeo emocionante sobre sua relação com a música.

O músico revelou no programa de Serginho Groisman o porquê da decisão de parar de fazer shows, mas garantiu que não abandonará a música.

"Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro. Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais", disse ele no Altas Horas.

"Eu me considero o mais 'mineiro' de todos os cariocas", afirma o músico ao relembrar que foi em terras mineiras onde começou sua carreira. "Foi em Minas onde tive o maior encontro da minha vida: o encontro com a música", diz o compositor no início do vídeo.

Agenda

