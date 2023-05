Matuê tem melhor estreia do rap nacional no Spotify

Matuê bateu o próprio recorde de estreia do rap nacional (foto: Divulgação)

O rapper brasileiro Matuê acaba de fazer história. A música ‘Conexões de máfia’, lançada no domingo (30/4), teve a melhor estreia do rap nacional no Spotify.

Nas primeiras 24 horas, a música teve 1,8 milhão de plays na plataforma. O feat de Matuê e Rich The Kid é considerado a maior estreia do ano do Spotify Brasil, alcançou a 1ª colocação no Top 50 Brasil e a 39ª posição no ranking global da plataforma e é o único brasileiro atualmente no top 50 mais ouvidas no aplicativo.

Considerado um dos maiores nomes do rap nacional atualmente, Matuê bateu o próprio recorde de melhores estreias de músicas do gênero. Antes do novo lançamento, o topo do ranking era ocupado por ‘Flow Especial’, em parceria com Teto e WIU, lançado em fevereiro, e que havia conquistado 1 milhão no primeiro dia.

Até a publicação dessa reportagem, ‘Conexões de máfia’ tinha mais de dois milhões de reproduções no Spotify. Ao todo, Matuê tem 5,9 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

No YouTube, o clipe de “Conexões de máfia” tem 5,6 milhões de visualizações desde o seu lançamento, no domingo, e o ocupa a primeira posição de vídeos em alta na categoria música.