'Se tá solteira': DJ Kenny Beats toca rap mineiro no Coachella

se tá solteira tocando no coachella!!!



pic.twitter.com/8oBKHkORMe %u2014 muconha (@_rollercoaster) April 16, 2023

A Califórnia se rendeu a Belo Horizonte. Isso porque o DJ e produtor musical Kenny Beats tocou a música “Se tá solteira”, dos rappers mineiros FBC e VHOOR com participação de Mac Júlia, em seu setlist no Coachella, um dos maiores festivais de músicas do mundo, nesse domingo (16/4), nos Estados Unidos.

Depois que o DJ Kenny Beats tocou 'Se tá solteira' no Coachella, os fãs comemoram o sucesso da música (foto: Reprodução)

O momento foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e mostra que quem estava no festival não resistiu à batida do hit. Os fãs da chamada MEPB (Música Eletrônica Periférica Brasileira) vibraram com a escolha do DJ. “A TONELADA que isso aqui é pra cena do funk e rap BR... muito mais que Anitta ou qualquer outro mainstream panelinha tocando na gringa. FBC e VHOOR, vocês são peças muito raras na história da música brasileira”, celebrou um perfil do Twitter.

Outro usuário da rede social ressaltou a representatividade do momento: “Está chegando muita coisa nossa lá fora. Pensando em produção, matéria bruta para além do alto mainstream. Estou falando da base, cultura popular no hoje. Existe um delay na entrega/recepção pro grande público, mas o poder é todo nosso.”







‘Se tá solteira’

A música ‘Se tá solteira’ foi lançada em 2021, no álbum "BAILE", de FBC e VHOOR, e chegou a entrar na lista dos 50 virais do Mundo no Spotify. O hit foi criado para estourar no TikTok, e a plataforma foi, de fato, um ingrediente essencial para o sucesso.

Os três músicos são representantes da periferia da Grande BH. VHOOR é da região de Venda Nova e traz muitas referências da Vilarinho em suas músicas. FBC cresceu em Santa Luzia e hoje mora no bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele é um dos competidores que mais venceu batalhas no Duelo de MCs de Belo Horizonte.

Já Mac Júlia é do bairro Jardim do Alterosas, em Betim. Mãe de dois filhos, ela também é “cria” das batalhas de rima.