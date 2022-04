Coachella abre a temporada de 'alto risco' dos megafestivais de música

Anitta e Snoop Dogg levantaram o público ao se apresentarem no "palco favela" do Coachella (foto: Valerie Macon/AFP)







Um dos maiores eventos de música pop do mundo, o festival Coachella voltou a ser realizado no último final de semana nos Estados Unidos, após ser cancelado por dois anos consecutivos – em 2020 e em 2021 – por conta do coronavírus. Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd, Swedish House Mafia e as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar se apresentaram.

PRECEDENTE



Ao assumir o risco, o evento abre precedente para outros megafestivais adotarem a mesma postura, como o Boston Calling Music Festival, que acontece em Boston, nos EUA, em maio, e o Glastonbury, na Inglaterra, em junho.

Pabllo Vittar: a primeira drag queen no palco do megafestival americano (foto: Valerie Macon/AFP)

O jornal The New York Times advertiu que o Coachella dá início à temporada de megashows “de alto risco”, que pode ser afetada pelo aumento de casos da doença, apesar do otimismo das empresas que promovem espetáculos e festivais.

“A pandemia tornou os últimos dois anos especialmente difíceis para a indústria de shows e para os músicos, que geralmente dependem das turnês como sua maior fonte de renda. Depois do retorno parcial no ano passado, os shows agora estão voltando e, se tudo correr bem, 2022 pode ofuscar 2019 como um ano recorde de vendas de ingressos”, afirma trecho da reportagem do jornalista DeBen Sisário.

Vinte e sete dos 50 estados americanos registraram piora nos contágios nas últimas semanas – a média nacional é de 33 mil casos/dia. Porém, especialistas acreditam que a nova onda da doença não será severa tão como as anteriores.





Billie Eilish: a headliner mais jovem do Coachella empolgou o público (foto: Instagram/reprodução)



“Não estou com medo, estou animado por estar com as pessoas”, afirmou Saturn Risin, que viajou de carro de Los Angeles até a cidade de Indio, local do festival. “Olhe para isso! Nós só queremos nos divertir, não quero pensar em COVID”, disse Sarah Jones, de Oregon.

Coachella dita tendências musicais e influencia o sucesso dos artistas que se apresentam por lá. Para a edição que não aconteceu, em 2020, o festival escalou como atrações principais a banda Rage Against the Machine e os rappers Travis Scott e Frank Ocean. Dois anos depois, todos eles saíram de cena para dar espaço aos jovens Harry Styles, de 28 anos, e Billie Eilish, de 20.

Dissidente da boy band One Direction, Styles subiu ao palco na noite de sexta-feira (15/4) com o status de astro pop inglês. Tem apenas dois álbuns na bagagem – “Harry Styles” (2017) e “Fine line” (2019). Em seu show, mostrou hits e músicas de seu terceiro álbum, “Harry's house”, previsto para ser lançado em 20 de maio.

HEADLINER DE PRIMEIRA GRANDEZA

Billie Eilish fechou a segunda noite do Coachella 2022, no sábado (16/4), e se tornou a artista mais jovem a se apresentar como headliner do festival. Apesar da pouca idade, mostrou fôlego de veterana com 25 canções de seus dois álbuns, “When we all fall asleep, where do we go?” (2018) e “Happier than ever” (2021).

Eilish recebeu convidados especiais: o cantor norte-americano Khalid, que apresentou com ela a música “Lovely”, e o inglês Damon Albarn, líder das bandas Blur e Gorillaz, que fez participação na canção “Getting older”, da anfitriã, e tocou com ela o cover de “Feel good inc.”, dos Gorillaz.

Para a terceira noite, no domingo (17/4), foram convocados The Weeknd e o grupo de música eletrônica Swedish House Mafia, depois de Kanye West cancelar sua participação. Também se apresentaram Megan Thee Stallion, Doja Cat, Phoebe Bridgers, 21 Savage, Disclosure Flume e Jamie XX, além da atração-supresa, a banda canadense Arcade Fire.





Máscaras abolidas e animação marcaram a primeira semana do Coachella (foto: Valerie Macon/AFP)

Os mesmos artistas vão se apresentar de sexta-feira (22/4) a domingo (24/4) que vem.

Anitta e Pabllo Vittar brilham na vitrine mundial do pop

Os olhos do Brasil – e do mundo – se voltaram para duas representantes do país que estrearam em Coachella: Anitta e Pabllo Vittar

Anitta foi uma das atrações de sexta-feira (15/4), no palco principal. O cenário do show imitava uma favela e o repertório, dedicado ao funk e ao reggaeton, teve 14 canções – entre elas, “Sua cara”, “Downtown”, “Rave de favela”, “Vai malandra”, “Movimento da sanfoninha”, “Bola rebola” e “Envolver”.

Cantando em inglês, espanhol e português, ela dançou e beijou. Espectadores se jogaram no chão para mexer os quadris ao ritmo do hit “Envolver”, com o qual a carioca fez história ao se tornar a primeira brasileira a liderar a lista global de streaming do Spotify.

A multidão do festival vibrou com a brasileira e o rapper Snoop Dogg, que apresentaram “Onda diferente”, canção que traz a participação de Ludmilla. A rapper norte-americana Saweetie foi outra convidada da carioca, em “Faking love”.

Anitta subiu ao palco vestida com uma roupa com as cores da bandeira do Brasil. Após a apresentação, postou no Twitter: “A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim”.

A mensagem dela foi retuitada por Jair Bolsonaro, cujos partidários adotaram o verde-amarelo, e a cantora reagiu. Bloqueou o presidente, acusando-o de debochar dela, usando suas redes sociais para gerar “buzz” (repercussão) favorável a ele.

DRAG PIONEIRA

Também no sábado, Pabllo Vittar cantou no palco secundário, tornando-se a primeira drag queen a se apresentar no festival.

Emocionada, agradeceu: “Muito obrigada, Coachella, por me fazer a primeira drag queen a performar no festival. Esta noite vamos fazer história”. Arrancou aplausos da multidão.

Assim como Anitta, Pabllo não se preocupou em cantar em português para o público majoritariamente de estadunidenses. A cantora apresentou 13 músicas, incluindo os hits “Problema seu”, “Rajadão” e “K.O.”

O show contou com a participação da cantora nipo-britânica Rina Sawayama. As duas cantaram o single “Follow me”, lançado por Pabllo em 31 de março.

“Eu mal podia esperar para vê-la, ela é incrível!”, gritou Jenna Mayers, de 26 anos, que mora em Los Angeles. “É a primeira vez que ouço e vejo, mas adorei”, disse Jessica Oloffson, de 29, de Chicago. “Ela sabe que é uma rainha, ela é muito poderosa”, acrescentou.

A participação de brasileiros no Coachella não é novidade. O festival já teve como atrações Cansei de Ser Sexy, Boogarins, Bonde do Rolê e Seu Jorge.

Porém, a presença de Anitta e Pabllo Vittar tem outra dimensão simbólica, pois ambas chegam no festival em par de igualdade com estrelas internacionais.