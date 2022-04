Cercado de expectativa, Anitta lança 'Versions of me' nesta terça

Para fazer seu nome ainda mais conhecido fora do Brasil, Anitta emplacou ''Envolver'' como hit global. Cantora é atração do festival Coachella (foto: Giovani Bianco/DIVULGAÇÃO)

A espera pelo quinto álbum de estúdio de Anitta chega ao fim nesta terça-feira (12/4). Criado desde 2019 e anunciado em janeiro de 2020, o trabalho é mais uma aposta da cantora de 29 anos para o mercado internacional, principalmente dos Estados Unidos. Inicialmente chamado "Girl from Rio", o projeto mudou de nome há poucas semanas e chega às plataformas digitais como "Versions of me" cercado de grande expectativa e muito marketing.





O trabalho é o primeiro que Anitta lança com distribuição mundial da Warner Records, o que significa que ele será divulgado com o objetivo de fazer da artista um nome ainda mais conhecido fora do Brasil. Para isso, a gravadora não tem poupado esforços: conseguiu fazer com que ela aparecesse em programas de TV nos EUA; fez dela uma atração do festival Coachella; e emplacou a música "Envolver" como hit global.





Os mais de dois anos que separam o anúncio do disco de seu lançamento evidenciam que a estratégia por trás dele é grandiosa e o momento mais propício para lançá-lo chegou.





Pouco depois de lançar o álbum-visual trilíngue "Kisses", em 2019, Anitta já anunciou que estava preparando o sucessor, que seria voltado para o mercado estrangeiro. Na época, a cantora chegou a afirmar que estava no processo de selecionar as faixas que iriam compor a versão final do trabalho com ajuda do empresário norte-americano Brandon Silverstein.





Em janeiro de 2020, ela foi confirmada como atração do Coachella, principal evento de música pop dos Estados Unidos, figurando na terceira linha do cartaz de divulgação do evento. Especula-se que Anitta lançaria o álbum após o show no festival, programado para acontecer em abril daquele ano, mas adiado por conta da pandemia da COVID-19.



''Versions of me'', criado desde 2019, é o primeiro trabalho que a cantora carioca, de 29 anos, lança com distribuição mundial (foto: Marco Ovando/DIVULGAÇÃO)



POLÍTICA





Passado o período mais rígido do isolamento social, a cantora retomou a agenda de lançamentos e apresentações. Em setembro de 2020, nasceu o primeiro single do quinto álbum, "Me gusta", música em parceria com Cardi B e Myke Towers, com videoclipe gravado em Salvador, na Bahia, antes da pandemia.





Na virada de 2020 para 2021, Anitta conquistou mais um feito: ela se apresentou na tradicional festa de réveillon da Times Square, em Nova York, apresentando seu single mais recente e também hits da carreira como "Vai, malandra" e "Bola rebola". A performance foi televisionada nos Estados Unidos.





Com a chegada do novo ano, o álbum parecia próximo do lançamento quando Anitta divulgou o single "Girl from Rio", que até então seria a faixa-título do trabalho. A música foi lançada em abril de 2021 e despertou o interesse do público por trazer um sample do samba "Garota de Ipanema", estandarte da bossa nova composto por Tom Jobim e Vinicius de Moraes.





Antes do lançamento da música, foi divulgada a capa do single, que traz a artista à frente de um ônibus. A imagem movimentou as redes sociais e foi recriada por famosos e fãs da cantora. Nas primeiras 24 horas no ar, "Girl from Rio" teve 1,37 milhão de reproduções no Spotify, entrando em 58º no ranking de mais ouvidas na plataforma no mundo todo. Na época, esse foi o melhor resultado da artista em canções solo. Apesar disso, a música não causou o impacto esperado nas paradas norte-americanas e Anitta desacelerou o ritmo de lançamentos, adiando o álbum.





REGGAETON "Faking love", o terceiro single do disco, chegou às plataformas digitais em outubro de 2021. A música, parceria com a rapper norte-americana Saweetie, é inteiramente cantada em inglês e soa como um funk misturado com reggaeton com letra em inglês.





Um mês depois, em novembro, Anitta lançou "Envolver", outro reggaeton, cantado em espanhol, acompanhado de um videoclipe bastante simples, no qual a artista aparece dançando com um parceiro.





Nessa época, a cantora anunciou que o álbum seria lançado no primeiro semestre de 2022, mas que antes teria mais um single divulgado, música projetada como a grande aposta da gravadora para as paradas norte-americanas.





Com arranjo pop oitentista e letra em inglês, "Boys don't cry" chegou às plataformas digitais em janeiro passado. A música só emplacou no Brasil, e mesmo assim chegou no máximo ao 2º lugar da parada diária do Spotify, resultado abaixo do esperado para uma artista como Anitta, que está acostumada a enfileirar músicas em 1º.

Intitulado inicialmente de ''Girl from Rio'', o projeto mudou de nome há poucas semanas e chega às plataformas digitais cercado de expectativa e marketing (foto: Sam Massey/DIVULGAÇÃO)



“EL PASSO” NA AMÉRICA





A música viralizou nas redes sociais após jovens criarem um desafio com a coreografia da canção, que consiste em dançar em posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão, e rebolando. A dança foi batizada de "el passo de Anitta".





Diante do sucesso alcançado em países como México, Colômbia e Chile, "Envolver" entrou para a o top 10 do ranking de músicas mais ouvidas do mundo no Spotify e, após o esforço dos fãs do Brasil, a música atingiu o 1ª posição da parada em 25 de março passado, feito histórico para uma artista brasileira. Essa foi a primeira vez que Anitta alcançou tamanho sucesso com uma música solo, sem parceria com outros artistas.





Depois que alcançou o feito, Anitta anunciou a mudança do título do álbum e divulgou a capa, assinada pelo artista belga Maxime Quoillin, que traz uma montagem com imagens da cantora em diferentes fases de sua vida.





"Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções, meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança", escreveu ela, nas redes sociais.





Segundo a artista, a mudança de nome do álbum foi feita porque "fazia mais sentido", disse, em resposta a um fã nas redes sociais.





INÉDITAS





Outro convidado do trabalho é o rapper norte-americano Ty Dolla $ign, na música "Gimme your number". Já o cantor norte-americano de R&B Khalid é o parceiro de Anitta em "Ur baby".





O cantor porto-riquenho Chenco participa de Gata e o DJ, cantor e compositor britânico Afro B aparece em "Maria elegante".





Completam o trabalho cinco músicas em que Anitta aparece sozinha: "I'd rather have sex", "Love you", "Turn it up", "Love me, love me" e a faixa-título "Versions of me". O álbum tem produção-executiva de Ryan Tedder, vocalista da banda OneRepublic, que já produziu trabalhos de artistas do calibre de Madonna, Beyoncé e Adele.





COACHELLA Curiosamente, o que antes estava programado para ser o ponto de partida do trabalho, agora será uma espécie de chegada. Na sexta-feira (15/4), Anitta se apresenta no Coachella, após o festival ter sido adiado por dois anos seguidos. Ela também subiu de posição no cartaz de divulgação do evento e aparece na segunda linha, logo abaixo da atração principal.





Após sucessivos adiamentos, apostas frustradas e feitos importantes e históricos, Anitta parece mais do que pronta para deixar de ser a garota do Rio e se tornar, enfim, uma garota do mundo.

VERSIONS OF ME

• Anitta

• 15 faixas

• Warner Records

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta terça-feira (12/4)

Com o Brasil e o mundo trancados em casa, ela se rendeu às lives, mas não para fazer apresentações musicais e sim para aprender sobre o universo da política brasileira. Ao lado da advogada Gabriela Prioli e diante de seus milhões de seguidores nas redes sociais, Anitta perguntou como são feitas as leis, a função de cada um dos Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e como é feito um impeachment, entre outros assuntos.A essa altura o álbum já estava previsto para abril, ainda sem data, e Anitta precisava retomar o fôlego para pavimentar uma chegada em grande estilo para o novo trabalho. Foi então que "Envolver", o single lançado em novembro do ano passado, virou febre na América Latina, aparentemente sem investimento tradicional.Além dos cinco singles apresentados ao longo dos últimos dois anos, "Versions of me" contará com 10 faixas inéditas. Entre as novidades está "Que rabão", música que terá a voz de Mr. Catra (1968-2018), cantor e compositor carioca projetado em meados da década de 1990 e morto há quatro anos. Também participam da música o rapper norte-americano YG e os brasileiros MC Kevin O Chris e DJ Papatinho.