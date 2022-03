'Menos uma bolsa': Anitta rebate críticas no Twitter após debochar do TSE

Anitta voltou a rebater polêmicas em festival (foto: Reprodução Twitter )

A cantora Anitta voltou a rebater neste domingo (27/3) os comentários sobre seu posicionamento acerca da decisão do TSE de proibir manifestações políticas no Lollapalooza, sob risco de multa de R$ 50 mil. Em um post mais cedo, ela debochou da decisão ao afirmar A cantora Anitta voltou a rebater neste domingo (27/3) os comentários sobre seu posicionamento acerca da decisão do TSE de proibir manifestações políticas no Lollapalooza, sob risco de multa de R$ 50 mil. Em um post mais cedo, ela debochou da decisão ao afirmar "50 mil? Poxa... menos uma bolsa. FORA BOLSONAROOOOO. Essa lei vale fora do país? Porque meus festivais são só internacionais", publicou no Twitter.





Vocês são profissionais em distorcer a palavra alheia? Eu não to incentivando ninguém a difamar ninguém. Estou defendo o direito de todos de expor sua insatisfação com o governo. Beijos — Anitta (@Anitta) March 28, 2022



Leia também: Felipe Neto oferece para pagar multa e Anitta debocha do TSE Horas depois, a cantora voltou a comentar a decisão e a criticar o atual governo em um vídeo gravado e divulgado em sua conta no Twitter. "Proibir a gente de manifestar nossa insatisfação contra o atual governo é censura. Não queremos voltar à estaca zero pelo amor de Deus. Vou lutar com todas as minhas armas. Se vai botar multa de não sei quantos, a gente paga querido. Vai c.....", rebateu a cantora.









O PL entrou com a ação no TSE nesse sábado (26). "Eis porque a manifestação política em mais de um show, uma em absoluto desabono ao pré-candidato Jair Bolsonaro e outra em escancarada propaganda antecipada em favor de Luiz Inácio (Lula da Silva) negativa e antecipada além de promoverem verdadeiro showmício, sendo indiferente se o evento foi custeado pelo candidato ou se o mesmo esteve presente no ato", diz o partido, que também tentou suspender o evento.





O festival de música termina neste domingo. O presidente da República foi o principal alvo das manifestações, com xingamentos e gritos contrários da plateia e de artistas diversos.