Ariana Grande aparece como Glinda em primeira imagem de 'Wicked'

Ariana Grande será Glinda em 'Wicked' (foto: Reprodução/Instagram) Em 2020, quando a cantora Ariana Grande lançou seu 6° álbum de estúdio, “Positions”, o público não imaginava que ela ficaria um bom tempo sem atualizar sua discografia. Agora, a artista está focada em voltar às suas raízes como atriz, no filme “Wicked – A História Não Contada das Bruxas de Oz”, e compartilhou a primeira imagem de sua personagem como Glinda.













O filme “Wicked” está previsto para ser lançado nos cinemas no dia de Ação de Graças, em 27 de novembro de 2024. Ao lado de Ariana, também teremos Cynthia Erivo como a Bruxa Malvada do Oeste, que também compartilhou a primeira foto de sua personagem:









Ariana Grande

No início de abril, Ariana Grande compartilhou um registro nos bastidores da produção para comentar que já estava na metade das gravações e fez uma longa reflexão sobre as mudanças em sua vida após a personagem. “No meio do caminho. Saboreando cada milissegundo restante com minha Glinda (embora ela esteja comigo irrevogavelmente, para sempre). Ela me mostra tantas coisas novas todos os dias e estou tão grata, não sei o que fazer ou dizer”, escreveu.





“Estar aqui em Oz onde todos os dias são uma mudança de vida. Sentir, aprender e crescer tanto a uma velocidade tão desarmante… sentir tanto amor por perto para começar cada dia antes de o sol nascer e terminar depois que ele se põe”, acrescentou.





Ela continuou: “Segurar minha brilhante chama gêmea / as lindas mãos verdes de minha irmã Cynthia (Erivo) todos os dias… trabalhar da maneira mais segura, bonita e amorosa, maior-ainda-mais-espaços íntimos/minúsculos… para ser conduzido pelo diretor mais atencioso, brilhante, compassivo e caloroso possível neste planeta, meu outro melhor amigo de Ozian, Jon…que está transformando e curando partes de mim que eu nunca soube que precisavam.”





A cantora concluiu a mensagem aos fãs tentando transmitir sua felicidade de fazer parte desta experiência. “Perdoe-me por este post mais canceriano e incoerente. Palavras não são suficientes, mas acho que só queria (tentar) compartilhar um pouco. Não quero que acabe. Então, enquanto ainda estou aqui, presente, agora, eu só queria exclamar minha imensa gratidão! E permitir que meu coração transborde. Espero que tudo isso não seja um sonho porque, por mais presente que esteja tentando estar, com certeza parece um. Feliz meio caminho a essa tripulação mais bonita. Meus companheiros Ozianos. Meu coração ficará preso aqui para sempre”, finalizou.