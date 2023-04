Ariana Grande desabafa sobre "magreza" em fotos: 'Não era saudável'

Ariana Grande esclareceu que não está doente (foto: Reprodução / redes sociais)

Depois de ter virado alvo de críticas nas redes sociais com respeito à aparência, a cantora Ariana Grande usou o perfil no TikTok, na terça-feira (11/4), para desabafar. A dona do hit ‘God is a woman’ ficou em evidência por causa de uma fotografia tirada por um paparazzi na saída de um show, em Londres.









Para os fãs, Ariana está mais magra, o que seria um indicativo de que ela estaria doente. Eles fizeram diversos comparativos usando fotos antigas da cantora com as mais recentes a fim de “provar” que a artista não estaria bem.





Contudo, Ariana disse que não gostou das comparações. “Acho que devemos ser mais gentis e menos confortáveis ao comentar sobre o corpo das pessoas, não importa o que aconteça. Se você acha que está dizendo algo bom ou bem intencionado, seja o que for, saudável, doentio, grande, pequeno, isso, aquilo, sexy ou não. Nós simplesmente não devemos. Existem maneiras de elogiar alguém ou ignorar algo que você vê e não gosta", explicou.





A ‘Dangerous woman’ ainda esclareceu que está tudo bem com a sua saúde, ao contrário das versões passadas sobre a forma física da artista. “Existem muitas maneiras diferentes de parecer saudável e bonita. O corpo com o qual vocês compararam o meu atual foi a minha versão menos saudável. Eu estava tomando muitos antidepressivos, bebendo e comendo mal", contou.





LEIA MAIS: Sobreviventes de atentado em show de Ariana Grande abrem novo processo





Em seguida, a cantora alertou seus fãs sobre o quão prejudiciais podem ser esse tipo de comentário. “Você nunca sabe o que alguém está passando, mesmo que você venha de um lugar amoroso ou atencioso. Essa pessoa provavelmente está trabalhando nisso ou tem algum sistema de apoio com o qual está trabalhando nisso. Você nunca sabe, então sejam gentis uns com os outros e com vocês mesmos”, pediu.





Ela ressaltou que estava sem cílios postiços e delineador no vídeo, porque é importante amar quem você é. “Estou enviando muito amor a você e acho que você é lindo, não importa o que você esteja passando, o peso, como você gosta de maquiar hoje em dia, quais procedimentos estéticos você fez ou não, qualquer coisa”, disse.





Assista:

%uD83D%uDEA8URGENTE! Confira relato inteiro de Ariana Grande sobre sua saúde e aparência atual traduzido! pic.twitter.com/DMyuIn7NSk %u2014 Info Ariana (@infoari) April 11, 2023