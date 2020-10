Ariana Grande lança novo álbum e apoia Biden

Ariana Grande causou comoção nas redes sociais nesta sexta-feira (30) ao lançar, em meio à pandemia, seu terceiro álbum em três anos, uma mistura de pop e R&B; tocante, intensificados pelo estilo cada vez mais sensual da artista.

Na semana passada, Grande lançou "Positions", a faixa-título de seu novo trabalho, com um videoclipe no qual, junto com suas assessoras, ela comanda a Casa Branca com uma aparência que lembra a da ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis.

O sexto álbum da jovem de 27 anos sai às vésperas das eleições nos Estados Unidos e em um momento em que a pandemia de covid-19 está em alta.

A indústria da música sofre com a suspensão sem previsão de retorno das lucrativas turnês, nas quais os artistas se apresentam e arrecadam muito dinheiro.

"Positions" traz a artista voltada para a sensualidade, combinando um som mais maduro com letras claramente sexuais. O álbum inclui colaborações com The Weeknd, Doja Cat e Ty Dolla $ign.

O clipe de "Positions" levou o glamour de Grande ao Salão Oval, mas a música trata da política do coração. Ainda assim, ao enviar uma mensagem a seus quase 300 milhões de seguidores entre Instagram e Twitter, Grande deixou clara sua posição na eleição presidencial e incentivou os fãs a votarem.

"Passando para lembrar a todos que votem cedo", postou a ítalo-americana, junto com um vídeo em que caminha por uma falsa ala oeste da Casa Branca, em claro aceno ao candidato democrata, Joe Biden.

Grande apoiou o senador de esquerda Bernie Sanders nas primárias e, nos últimos dias, passou a apoiar formalmente Biden em detrimento do presidente republicano Donald Trump, que busca um segundo mandato.

"Qual é seu look favorito do vídeo de Positions?", escreveu ela junto com uma selfie no espelho. "Conte-me e vote em Biden".