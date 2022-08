Urias canta sobre 'mente' em próximo álbum: 'Cansada de falar do meu corpo'

Urias inicia nova fase na carreia e foca no mercado internacional (foto: João Arraes / Divulgação )

A cantora Urias te convida a conhecer um novo lado dela como artista na nova fase da sua carreira, que começou com o lançamento do EP "Her mind" ("A mente dela", em tradução ao português), em maio deste ano. Esta é a primeira parte de um projeto audiovisual de três atos que exploram os pensamentos e ideias e estará presente no palco do Festival Sarará dia 28 de agosto.



Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, a cantora revelou que seus antigos projetos, como o álbum "Fúria" e o EP "Urias" falam mais sobre o seu corpo. "Estava cansada de falar do meu corpo. Toda hora, as coisas voltam para o meu corpo, seja politicamente ou não", explicou.

Conceito

A mudança do tema das músicas se refletiu na estética. O antecessor ao "Her mind", o a%u013Abum "Fúria", trabalhava com paletas de preto e branco, o que destoa das cores do novo projeto.



"Não queria que fosse óbvio [a mudança na estética], nem que fosse algo que já foi feito ou visto. Não queria só um tratamento de cor. Eu queria que as cores ajudassem a contar a história. Por isso decidi usar esse contraste de azul e amarelo".



Até a posição das cores nas fotografias são escolhidas de uma forma específica: Urias contou que a ideia da textura de uma tomografia cerebral. "Quando eu comecei a pensar no 'Her mind', a gente começou a pensar nas cores. Quando eu digo 'a gente', sou eu e as vozes da minha cabeça", brincou ao se referir ao tema do trabalho.

Diferença da estética das eras 'Her Mind' e 'Fúria' (foto: Reprodução Urias Redes Sociais )

Para as próximas etapas do "Her mind", Urias promete outros elementos. "Na segunda parte do projeto, eu vou vir com outras cores e uma estética que conversa com a primeira parte, mas tem seu próprio momento e identidade visual."



Carreira internacional

O EP "Her mind" conta com músicas em português, inglês, espanhol e francês. A cantora embarcou, no mês de junho, em uma turnê na Europa. "Tive uma recepção que eu não esperava. Eu achei que as pessoas estariam conhecendo meu trabalho na hora. Mas, não. Em Paris, por exemplo, o público estava até balançando a grade", contou. Mas, para ela, quando se trata de público, não há comparação com o brasileiro.

Volta aos palcos mineiros

"Espero voltar para BH com um show mais completo ainda" Urias, cantora



Ela revela que as respostas serão reveladas nos trabalhos futuros, que completam a primeira parte do projeto."A turnê na Europa foi uma experiência de começar a entender as próximas possibilidades", revelou. Urias revela que almeja o sucesso internacional e está investindo em estratégias para alcançá-lo, como as músicas em outros idiomas.Apesar de cantar em francês na música "Je ne sais quoi", Urias revela que não sabe falar o idioma fluentemente e até teve dificuldades de entender os fãs em Paris. "Sei o francês minimamente, como 'bonjour' e 'como sava'. Coisinhas, tipo turistas. Sei expressões e coloquei o que sabia na música"."Tenho vontade de aprender porque é sexy", revelou. Mas, para ela, não tem uma língua mais sensual do que o português. "Fiz tradução na Faculdade Federal de Uberlândia e posso te provar que é mais sexy porque você pode falar a mesma frase com várias entonações que podem significar várias coisas", afirma.Urias volta a Belo Horizonte para se apresentar no Festival Sarará, em 28 de agosto. A cantora se apresentou na capital mineira pela última vez em 2019, no Festival TransViva!. O show foi gratuito no Viaduto Santa Tereza.Desta vez, a artista revela estar ansiosa para participar do Sarará. "Vou apresentar a parte do 'Her mind', que eu não tinha apresentado em BH. Parece que eu to indo para curtir o festival. Esta é a minha ansiedade".Urias está como convidada e Pabllo Vittar, com quem tem uma relação profissional e pessoal há anos. A amizade resultou na música "Ouro", do álbum "Não para não", de 2018.Apesar de não revelar spoilers do setlist, a cantora prepara o público para muita ousadia visual. "Vou estar seminua. Eu já não saio com roupa direito. Às vezes, é só um paninho para dar uma censurada", disse com bom humor. "Vou me jogar muito em Belo Horizonte".Além de Urias e Pabllo, o festival conta com apresentações de Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Emicida, Karol Conká e Marina Sena.