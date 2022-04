Emicida está no line-up do Festival Sarará, atração de agosto em BH

Rapper paulistano fará show na Esplanada do Mineirão, em 27 de agosto (foto: Wendy Andrade/divulgação)





Emicida é o novo nome confirmado no line-up da oitava edição do Festival Sarará, que será realizado em 27 de agosto, 100% presencial, na Esplanada do Mineirão. O evento tem entre as atrações confirmadas Pabllo Vittar, Zeca Pagodinho, Karol Conká e Marina Sena, além do encontro entre o BaianaSystem e Margareth Menezes.



Os ingressos, a partir de R$ 110 (meia social/pista) já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Emicida está comemorando o sucesso (de crítica e público) de “AmarElo”, projeto de estúdio lançado em 2019, que rendeu premiado documentário realizado no Theatro Municipal de São Paulo. O rapper também se apresentou na edição do Sarará de 2018.