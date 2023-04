Saiba como são os filmes de diretores brasileiros no Festival de Cannes

Os diretores do Festival de Cannes Thierry Fremaux e Iris Knobloch anunciaram ontem a seleção oficial de filmes da edição 2023, que ocorre de 16 a 27 de maio (foto: Thomas SAMSON /AFP)

O polêmico monarca inglês Henrique VIII (1491-1547) é geralmente lembrado por dois fatos: a criação da Igreja Anglicana e a série de casamentos, quase todos com final trágico. Foram seis. Duas de suas mulheres, Ana Bolena (1501/1507-1536) e Catarina Howard (1523-1542), foram decapitadas. Somente a última, Catarina Parr (1512-1548), regente voltada para a educação, sobreviveu ao tirano.





“E foi isto que me interessou. Se tivesse sido decapitada, não teria sentido em contar hoje esta história. Mas, olhando para aquela mulher, casada com um ‘Barba Azul’, que educou todos os filhos dele, e treinou Elizabeth I (a chamada ‘Rainha Virgem’), me lembrei muito de minha mãe. Pois foi a educação o que ela deixou para mim, só que em outro contexto”, comenta o cineasta cearense Karim Aïnouz, de 57 anos.





Catarina Parr, na pele da atriz sueca Alicia Vikander, é a protagonista de “Firebrand”, novo longa-metragem de Aïnouz. Quatro anos depois de deixar Cannes com o prêmio de melhor filme da mostra Um Certo Olhar com “A vida invisível”, ele retorna ao festival francês para nova competição. Agora, a principal.





Produção britânica, “Firebrand” é um dos 19 longas que disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do mais prestigioso evento de cinema do mundo, que será realizado entre 16 e 27 de maio.





Wes Anderson, Ken Loach, Todd Haynes e Wim Wenders também estão na disputa, em júri presidido pelo sueco Ruben Östlund, duplamente vencedor da Palma de Ouro (por “Triângulo da tristeza” e “The square”).





A seleção "vai misturar jovens cineastas com veteranos, para lembrar que, em termos de arte, não há prazo de validade", afirmou o diretor do festival, Thierry Frémaux.



O documentário sobre o povo Krahô "A flor do buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza, compete na mostra Um Certo Olhar (foto: Entre Filmes/Divulgação)



A seleção é muito importante não só para o filme, mas para a trajetória da minha vida, do meu trabalho. Comecei no festival lá atrás (com "Madame Satã", de 2002, na mostra Um Certo Olhar). Cannes é uma plataforma muito importante para o filme, e também para mostrar o cinema do Brasil. Estou bastante emocionado Karim Aïnouz, cineasta





Diretoras Cannes selecionou seis diretoras para a mostra competitiva deste ano, superando o recorde de cinco de 2022. A austríaca Jessica Hausner, a tunisiana Kaouther Ben Hania, as francesas Justine Triet e Catherine Breillat, a italiana Alice Rohrwacher e a senegalesa Ramata-Toulaye Sy disputarão a Palma de Ouro.





Além de Aïnouz na disputa pela Palma de Ouro, o Brasil participa do evento com dois documentários. "A flor do buriti", da brasileira Renée Nader Messora em parceria com o português João Salaviza, sobre a resistência do povo Krahô, está na seção Um Certo Olhar. O filme anterior da dupla, “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos” (2018), venceu o prêmio do júri na mesma mostra em Cannes.





O novo longa foi rodado no Norte do Tocantins, em quatro aldeias, durante 15 meses. “A flor do buriti” trata da luta pela terra e das diferentes formas de resistência implementadas pela comunidade da aldeia Pedra Branca. O longa atravessa os últimos 80 anos dos Krahô, trazendo para a tela um massacre ocorrido em 1940, no qual morreram dezenas de pessoas.





"Retratos fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, que saiu de Cannes em 2019 com o Prêmio do Júri por “Bacurau”, será exibido fora de competição, nas chamadas Sessões Especiais. O documentário narra o passado e o presente de dois cinemas de rua do Centro do Recife: Veneza e São Luiz.





Nas redes sociais, onde comemorou a seleção para o festival, o cineasta pernambucano escreveu: “Que o Cinema São Luiz esteja já reaberto à sociedade no segundo semestre para podermos exibir ‘Retratos fantasmas’ no Recife”. A histórica sala de exibição está fechada para reformas.





Aïnouz assistiu na última quarta-feira (12/4) à cópia final de “Firebrand” em Londres. Ontem, em meio ao anúncio de Cannes, estava voltando para Berlim, onde vive.





“A seleção é muito importante não só para o filme, mas para a trajetória da minha vida, do meu trabalho. Comecei no festival lá atrás (seu primeiro longa, “Madame Satã”, de 2002, competiu na mostra Um Certo Olhar). Cannes é uma plataforma muito importante para o filme, e também para mostrar o cinema do Brasil. Estou bastante emocionado, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando termina um filme. E ele acabou de ficar pronto. Então, a seleção é muito animadora.”





“Firebrand” é a primeira ficção de Aïnouz em inglês. O cineasta foi convidado para o projeto pela produtora britânica Gabrielle Tana – o roteiro foi escrito pelas irmãs Henrietta e Jessica Ashworth, conhecidas pela série “Killing Eve”. Jude Law interpreta o rei Henrique XVIII.





A trama, que o diretor define como “terror psicológico”, é ambientada no ano de 1546. As filmagens foram iniciadas em 11 de abril de 2022, em um castelo ao Norte da Inglaterra.





“Quando a história me foi apresentada, eu nem sabia quem tinha sido a última mulher de Henrique XVIII. Agarrei a oportunidade e mergulhei na personagem. E achei interessante fazer um projeto sobre a monarquia inglesa. Era como se chamassem um inglês para fazer um filme sobre D. Pedro. Foi muito gostoso trabalhar com uma equipe em que ninguém conhecia a minha língua. Para a minha idade, foi uma aventura nova”, comenta Aïnouz.



"Retratos fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, sobre cinemas de rua de Recife, está nas Sessões Especiais (foto: Cinemascópio/Divulgação)







A VOLTA DE INDY

O aventureiro Indiana Jones também voltará ao festival, 15 anos depois de sua última aparição em Cannes. Aos 80 anos, Harrison Ford reprisa o papel-título em "Indiana Jones e a relíquia do destino", que terá sua estreia mundial na França. O evento vai fazer uma homenagem especial à carreira do ator.









A seleção do 76º Festival de Cannes

Conheça os 19 títulos que competem pela Palma de Ouro





» "Club Zero", de Jessica Hausner

A diretora austríaca conta a história de uma professora que aceita um emprego em uma escola de elite e estabelece um forte vínculo com cinco estudantes.



» "The zone of interest", de Jonathan Glazer

O cineasta britânico adapta um romance do autor inglês Martin Amis, que narra uma história ambientada em Auschwitz.



» "Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki

O finlandês, diretor de "O porto", conta a relação entre uma balconista e um funcionário do serviço de limpeza.



» "Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania

A tunisiana apresenta um filme "no limite do ensaio", de acordo com o diretor geral do festival, Thierry Frémaux. Em 2017, sua produção "Beauty and the dogs", sobre a violência machista, foi exibida na mostra Um Certo Olhar.



» "Asteroid City", de Wes Anderson

O diretor americano levará várias estrelas ao tapete vermelho de Cannes. Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie e Tom Hanks, entre outros, estão no filme, em que pais e estudantes se reúnem em uma cidade enigmática.



» "Anatomie d'une chute", de Justine Triet

A francesa conta a história de uma mulher acusada pelo assassinato de seu marido. A alemã Sandra Hüller, que surpreendeu Cannes em 2016 com "Toni Erdmann", é protagonista.



» "Monster" de Hirokazu Kore-eda

O diretor de "Assunto de família" e “Broker” volta a filmar em seu país natal, depois de rodar longas-metragens na França e na Coreia do Sul. Desta vez, relata a história de crianças em uma escola japonesa marcada por um incidente.



» "Il sol dell'avvenire", de Nanni Moretti

O veterano cineasta italiano volta à Croisette com um filme sobre "cinema, circo e os anos 1950".



» "La chimera", de Alice Rohrwacher

Depois de exibir "Lazzaro Felice" em 2018, a diretora italiana dirige um Josh O'Connor quase irreconhecível no papel de um jovem arqueólogo relacionado com um grupo de saqueadores na Itália dos anos 1980.



» "About dry grasses", de Nuri Bilge Ceylan

Diversas vezes premiado em Cannes, o cineasta turco recebeu a Palma de Ouro em 2014 com "Sonho de inverno". Seu novo filme narra a história de um professor que enfrenta acusações de assédio sexual.



» "L'été dernier", de Catherine Breillat

Dez anos depois de seu filme anterior, "Uma relação delicada", e de enfrentar graves problemas de saúde, a polêmica diretora francesa volta com a história de uma mãe de família que vive uma história de amor com o genro.





» "Le pot-au-feu de Dodin Bouffant", de Tran Anh Hung

O diretor de origem vietnamita venceu a Câmera de Ouro em Cannes em 1993 com "O cheiro do papaia verde". Seu novo filme, ambientado no fim do século 19, mostra a relação entre Eugenie, uma renomada cozinheira, e Dodin, o gourmet para quem trabalhou nos últimos 20 anos.



» "Rapito", de Marco Bellocchio

Palma de Ouro honorária em 2021, o diretor italiano tem a possibilidade, aos 83 anos, de disputar o prêmio máximo com "Rapito", baseado na história real de Edgardo Mortora, um menino judeu de 6 anos sequestrado e convertido à força ao catolicismo pela Igreja no século 19.



» "May/December", de Todd Haynes

O americano volta a Cannes com um filme protagonizado por Julianne Moore e Natalie Portman, um drama sobre um casal com uma grande diferença de idade.



» "Firebrand", de Karim Aïnouz

O diretor brasileiro apresenta filme sobre o casamento do rei Henrique VIII com Catarina Parr, protagonizado por Alicia Vikander e Jude Law.



» "The old oak", de Ken Loach

Aos 86 anos, o diretor britânico volta à competição oficial com um drama social e realista, fiel a seu estilo, ambientado no Nordeste da Inglaterra, sobre o encontro entre o proprietário de um pub e uma refugiada síria.





» "Banel et Adama", de Ramata-Toulaye Sy

A jovem diretora senegalesa entra na disputa pela Palma de Ouro com seu primeiro filme, sobre um jovem casal que enfrenta as críticas em seu vilarejo.





» "Perfect days", de Wim Wenders

O veterano cineasta alemão, vencedor da Palma de Ouro com "Paris, Texas", apresenta um filme em três dimensões, ambientado nos banheiros públicos no Japão.





» "Jeunesse", de Wang Bing

O documentarista chinês está representado duas vezes em Cannes, com "Jeunesse" na disputa pela Palma de Ouro, e com "Man in black" nas Sessões Especiais. (AFP)