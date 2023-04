Marido some de repente no suspense 'A última coisa que ele me falou''

Com Jennifer Garner e Nikolaj Coster-Waldau como protagonistas, "A última coisa que ele me falou", série baseada no best-seller homônimo, estreia hoje no AppleTV+ (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Antes de desaparecer, Owen deixou uma única mensagem para sua mulher, Hannah. Pediu que ela protegesse sua filha, Bailey, uma adolescente que perdeu a mãe de forma trágica e não quer muito papo com a madrasta. Este é o mote de "A última coisa que ele me falou", minissérie estrelada por Jennifer Garner e Nikolaj Coster-Waldau que estreia nesta sexta (14/4), no AppleTV+.





A narrativa é uma adaptação do livro homônimo de Laura Dave. Lançado em 2021, o romance permaneceu por mais de um ano na lista dos mais vendidos do “The New York Times”. Vendeu 2 milhões de exemplares nos EUA e foi lançado em 38 países, Brasil incluído (a edição nacional é da Intrínseca).





Chave Voltando à história, em pouco tempo, a situação sai totalmente do controle de Hannah (Garner). Owen (Coster-Waldau) não atende suas ligações, cada vez mais desesperadas; o FBI prende o chefe dele, e agentes federais surgem à sua porta, fazendo-a questionar não apenas por que o marido desapareceu, mas também quem ele realmente é. Mesmo querendo respeitar aquele último pedido, Hannah precisa de respostas. E talvez a enteada seja a chave de todas elas.





Sem saber em quem confiar, Hannah e Bailey (papel de Angourie Rice) partem em uma jornada em busca da verdade. Quando as peças do passado de Owen começam a se encaixar, porém, elas entendem que também estão construindo um novo futuro — um que nenhuma das duas poderia ter previsto.





A minissérie foi criada e adaptada por Laura Dave, ao lado do marido Josh Singer, roteirista premiado com o Oscar ("Spotlight: Segredos revelados", "The Post: A guerra secreta"). O casal atua como produtor executivo ao lado de Jennifer Garner e de Reese Witherspoon, que comprou os direitos de adaptação do livro por meio de sua produtora, Hello Sunshine.





“A ÚLTIMA COISA QUE ELE ME FALOU”

• Minissérie em sete episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (14/4), no AppleTV . Novos episódios às sextas.