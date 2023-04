Festival de Teatro em Miniatura apresenta 50 espetáculos

"Laia e o voo da imaginação" é um dos espetáculos integrantes da mostra teatral (foto: Rogener Pavinski/Divulgação)

Começa nesta sexta (14/4) a décima edição do Festival de Teatro em Miniatura, o Festim. O evento, que nasceu em Belo Horizonte, no ano de 2012, e já teve edições itinerantes nas cidades de São Paulo e Contagem, é abraçado por públicos de todas as idades.





Em 10 dias de programação, o festival vai reunir, em formato presencial e on-line, diversas técnicas do teatro de animação, nas quais artistas e grupos podem explorar as possibilidades de manipulação de pequenos bonecos, objetos, máscaras e figuras no processo de criação cênica.





Nesse tipo de espetáculo, geralmente, as cenas são apresentadas para um número reduzido de espectadores. Isso porque o teatro de miniaturas é realizado dentro de uma caixa e possui roteiros de curta duração, com variações entre dois e três minutos (em alguns casos, pode chegar a durações maiores).





Mas este não é o caso do Festim, que desde a sua última edição, em 2021, teve sua programação transposta para o formato on-line. As apresentações são feitas de forma autônoma pelo artista, por isso, podem ocorrer em qualquer lugar, inclusive na internet.





Segurança Para a diretora de produção Iasmim Marques, o sucesso da primeira edição on-line do festival foi uma surpresa. “Foi uma edição que funcionou muito bem, nós tivemos uma programação ampla e conseguimos chegar em muitas partes do Brasil. Agora seguimos nesse formato de produção para que fosse possível programar tudo com calma e também com a segurança que a pandemia não estava nos trazendo”, afirma.





Até o próximo dia 23, o Festim vai apresentar 50 produções de 14 estados brasileiros, além da realização de debates, oficinas e laboratórios de criação. “Agora estamos pensando em ações mais híbridas, mas esperamos que o festival do ano que vem ocupe mais espaços abertos”, diz Iasmin.





As ações presenciais do Festim ocorrem na próxima terça–feira (18/4), no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional CRCP – Lagoa do Nado. O espaço será palco da apresentação de três espetáculos do repertório do grupo Girino, promotor do festival: “Coração alado”, “Isto não é uma caixa” e “A caixa misteriosa".





Também está prevista a oficina “Cenografias em miniatura”, oferecida na sede da companhia, no bairro Horto, com técnicas de maquetes, colagens, revestimentos e acabamentos de paisagens para cenários em pequena escala.





Além disso, serão ofertados dois laboratórios on-line. “Introdução ao teatro de sombras” e o “Laboratório de intercâmbio do teatro em miniatura” que propõe trocas entre artistas e público, com a presença de coletivos referência na linguagem. Para participar das ações formativas do festival é preciso acessar o site e preencher os formulários de inscrição.





FESTIM - FESTIVAL DE TEATRO EM MINIATURA

Desta sexta (14/4) a 23/4, em www.youtube.com/FESTIM e também na sede do Grupo Girino (Rua Silva Freire, 133, Horto), CRCP – Lagoa do Nado (Rua Min. Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). Programação completa em: www.festim.art.br/programacao.





