Vocalista do Lagum protagoniza a série musical "Tá tudo certo"

Pedro Calais, vocalista da Lagum, vive estagiário de gravadora que repensa seus objetivos ao se envolver com cantora em ascensão, interpretada por Ana Caetano, na série "Tá tudo certo" (foto: Disney+/Divulgação)

Reunir um grupo de amigos é difícil. Sempre tem aquela pessoa que é cheia de compromissos e não pode na data sugerida. Agora, imagina juntar diversos cantores requisitados para a gravação de uma série? Parece uma missão difícil, mas foi bem-sucedida.





Em "Tá tudo certo", da Disney+, nomes da nova guarda da música popular brasileira, como Ana Caetano (da dupla Anavitória), Julia Mestre (vocalista da banda Bala Desejo), Rubel e Vitão se juntaram para contar uma história parecida com a do início da carreira da grande maioria dos artistas no Brasil.





A minissérie de quatro episódios conta a história de Pedro, vivido por Pedro Calais (vocalista do Lagum). Ele é estagiário de uma gravadora, mas tem o sonho de viver de música. Pedro conhece Ana (Ana Caetano), cuja carreira já está em ascensão. Ao lado dela, o jovem vai repensar os rumos da vida e o que é necessário para alcançar o que deseja.





Não vai ser difícil identificar quem é quem na tela, já que os nomes dos personagens são os nomes dos próprios atores - mas as semelhanças param por aí. O carioca Rubel, que fez muito sucesso com a música "Quando bate aquela saudade", em 2012, afirma que seu personagem é tranquilão e não se preocupa com nada.





"O Rubel da série é recepcionista de uma gravadora; eu, não. E eu uso outras roupas além de pijama", diz ele, aos risos. "Mas ele é muito desapegado. Não está nem aí para nada, bem 'easy going', quase como um mestre budista. Eu não sou assim na vida, sou muito mais neurótico, preocupado e bem mais ansioso do que esse personagem."





Semelhança Mesmo que elenque as diferenças, ele conta que conseguiu se ver retratado em algumas das cenas que filmou. "Ele usa umas frases de efeito, coisas que têm um pouco de conselho, e eu tenho essa mania de aconselhar meus amigos e jogar uma palavra de sabedoria, de filosofia de boteco", comenta. "Acredito que temos isso como semelhança, um papo que alguns chamam de cagação de regra, mas são pensamentos sobre a vida."





O cantor ingressou no projeto por meio do convite que recebeu de Felipe Simas, diretor da produção, e colaborou no roteiro e falas dos personagens. Mesmo sendo mais conhecido pelas músicas, Rubel é formado em cinema e já escreveu roteiros para a série "Mister Brau" (Globo) e para o “Lady Night” (Multishow/Globo).





"Sempre fui muito apaixonado por roteiro, e é uma coisa que quero continuar fazendo. Quando minha carreira de música der uma acalmada, quero voltar a escrever. Mas a atuação foi muito mais uma brincadeira de amigos, um lugar para a gente fazer alguma coisa fora do comum", afirma.





Sobre a colaboração na escrita da série, Rubel conta que entrou na etapa final e escreveu os diálogos dos personagens. "Peguei a descrição objetiva do que acontece dentro de cada cena e fiz as falas que cada pessoa ia dizer. Para esse trabalho, escrevi tendo em mente como eu falaria."





Júlia Mestre, que é uma das vocalistas da Bala Desejo, diz acreditar que a minissérie vai ser bem recebida pelo espectador pelos pontos de contato que a vida de músico tem com a de qualquer outra pessoa. Para ela, por exemplo, as mudanças de caminhos são comuns a todos.





"Essa posição do protagonista Pedro de repensar algumas coisas que tinha como certas serve de exemplo para todo mundo", avalia. "Em qualquer área de trabalho, relação de amizade ou de amor, estamos sempre em ação e transformação, a cada dia querendo renovar. Imagino que muitos jovens e adultos com a carreira estabelecida vão se identificar com esse tema."





Nas gravações, ela diz que ficou mais próxima de pessoas com quem já tinha cruzado nos bastidores de shows e festivais. "Foi muito legal estar mais próximo da Ana, a gente tinha muita troca, mas sempre pelas redes sociais. Então nos conectamos bastante, já que ela era a minha parceira de cena", conta. "Foi o momento que eu mais me conectei com a cena à qual pertenço porque troquei com vários artistas, foi tudo muito mágico, um momento muito gostoso."





"TÁ TUDO CERTO"

• Série em quatro episódios. Com Rubel, Júlia Mestre, Pedro Calais, Ana Caetano, Toni Garrido, Gita Delavy, Vitão, Lucas Mamede, Clara Buarque. Disponível no Disney