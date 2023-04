Rapper mineiro cria música para denunciar abandono de rua de BH

MC Gonne HD denuncia abandono do poder público em rua do bairro Palmeiras (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Buracos em rua do bairro Palmeiras oferecem risco aos moradores (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Leia também: Passagem de ônibus de BH segue sem prazo para cair

Moradores reclamam de descaso

Há quatro anos, trecho final da Rua Deputado Sebastião Nascimento foi asfaltado pelos próprios moradores (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Leia também: BH terá primeira rota por drone para transporte de amostras biológicas

Buracos, falta de acessibilidade e acidentes. Os constantes problemas em uma rua do bairro Palmeiras, na região Oeste de Belo Horizonte, serviram de inspiração para um rapper mineiro criar uma música em protesto contra o descaso do poder público com a comunidade.Conhecido na cena mineira do funk, MC Gonne HD, como prefere ser chamado, escreveu "Hora de mudança" para denunciar os sufocos no trecho final da Rua Deputado Sebastião Nascimento, na altura do número 793, que termina sem saída. Com a ajuda de um amigo, ele produziu, gravou e editou o clipe da música.Em entrevista ao jornal Estado de Minas, ele conta que durante a gravação flagrou um carro quase capotando na rua. A cena, no entanto, não entrou no clipe. "Eu queria mostrar a realidade mesmo. Mas, para preservar a pessoa, tiramos essa parte. Ia parecer combinado, mas não foi", relatou.A dificuldade de locomoção dos veículos e pedestres no local já faz parte da rotina da comunidade. Para complicar ainda mais, o trecho é íngreme e desnivelado. Além das crateras, o asfalto da via está quebrado e com pedras. Cautelosas, as pessoas descem a rua pé ante pé, com cuidado para não cair.Enquanto conversava com o rapper, a reportagem do Estado de Minas presenciou dois moradores tropeçando por conta da ladeira acentuada. "É isso todo dia. Quem tem carro 1.0 passa aperto para subir aqui. As pessoas já perderam a esperança", reclama MC Gonne. "O acesso aqui é trágico. Entrega, nem lixeiro consegue vir aqui", completa.Muito além dos transtornos, MC Gonne também denuncia o abandono do poder público. "Ali no Buritis, se aparece um buraco rapidamente é resolvido. Aqui é esquecido. Só se lembram de nós na hora de fazer campanha política", critica. A música, segundo ele, é uma forma de expressar e dar voz à revolta e indignação da comunidade.O rapper destaca, ainda, a potência da representatividade negra na música. "Quero mostrar que o preto, favelado, consegue chamar a atenção por meio do trabalho e da arte. Não só matando, roubando, tacando fogo em tudo", pontua. "Não serve só para aqui. É um desabafo para qualquer outro lugar que está passando por algo igual ou pior", completa.Localizado a menos de 700 metros da Avenida Aggeo Pio Sobrinho, uma das mais importantes do bairro Buritis, a própria comunidade teve que se unir para asfaltar o trecho, que antes era de terra e causava ainda mais problemas."Essa rua nós fizemos. Aqui era uma buraqueira, pior ainda. Cansamos de pedir para a prefeitura asfaltar, por fim, nós mesmos pedimos um caminhão para vir cá e despejar concreto", conta Efraim José da Cruz, de 52 anos, que mora no local há mais de 30 anos.A iniciativa, porém, não foi suficiente para resolver o problema. Se antes o transtorno era o barro e a poeira, hoje as crateras e pedras tomam conta da rua. "Como é uma coisa improvisada, quando chove forte abrem muitos buracos, aumentando risco pra gente. E ficamos nesse ciclo: abre buraco, tapa buraco", relata Efraim."A gente nem mexe mais com prefeitura, eles não vêm", completa.O medo de cair ao transitar na rua chega a ser o menor dos problemas da comunidade, que teme precisar de qualquer atendimento de saúde em tempos de chuva. "Se for uma emergência, já era. Já teve vez de estar chovendo e vizinho adoecer, não ter condições de subir com o carro. Ambulância também não passa", conta Efraim.A reportagem doentrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda um posicionamento.