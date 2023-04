BH terá primeira rota por drone para transporte de amostras biológicas

Primeira rota regular em área urbana na capital sairá do Hospital Biocor, em Nova Lima, para o bairro Mangabeiras, no Instituto Orizonti, onde tem uma unidade produtiva do laboratório Hermes Pardini de processamento e análise (foto: Hermes Pardini/Divulgação)

A partir da próxima terça-feira (2/5), Belo Horizonte contará com um serviço inédito: o transporte aéreo não tripulado de amostras biológicas, que será feito pelo laboratório Hermes Pardini. A primeira rota regular em área urbana na capital sairá do Hospital Biocor, em Nova Lima, para o bairro Mangabeiras, no Instituto Orizonti, onde tem uma unidade produtiva do laboratório de processamento e análise.