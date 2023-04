Homem morre e outro fica ferido com tiros em bar de BH

Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, o homem estava caído em via pública já sem vida (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 43 anos, morreu e outro, de 25, ficou ferido em um tiroteio em um bar do bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, na madrugada desta quinta-feira (27/4).

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído em via pública já sem vida. Populares informaram que a outra vítima, de 25 anos, fugiu do tiroteio e entrou na Vila Santa Mônica. Ela foi resgatada pelo Samu e encaminhada para o Hospital Risoleta Neves com três tiros na região do tórax.

Segundo o jovem, ele estava no bar para comprar cerveja quando um carro parou na porta da loja. Dois homens armados saíram do veículo e começaram a atirar. Mesmo baleado, ele conseguiu sair do estabelecimento e fugiu.

A esposa do homem morto contou aos policiais que estava em casa quando ouviu os disparos e saiu para ver o que estava acontecendo. Ao chegar à rua, ela avistou um carro preto saindo do local em marcha ré.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe. O rabecão removeu o corpo da vítima. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.