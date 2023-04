Acidente mata duas pessoas e fere quatro na BR-474

Batida aconteceu quando carro ultrapassou carreta e bateu de frente em caminhonete (foto: PMRv/Divulgação)

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na tarde dessa quarta-feira (26/4), na BR-474, em Aimorés, no Vale do Rio Doce.

A batida entre um carro, uma caminhonete e uma carreta aconteceu na altura do km 9 da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada.

Segundo relatos do motorista da carreta, o carro bateu de frente com a caminhonete depois de uma ultrapassagem. Com o impacto, a lateral da carreta foi atingida também.

(foto: PMRv/Divulgação)

Dois passageiros do carro morreram ainda no local do acidente. O motorista ficou ferido e foi socorrido para o hospital de Aimorés.

Os três ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos e também foram socorridos para o hospital da cidade. O condutor da carreta nada sofreu.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.

Ao final da ocorrência, os veículos foram liberados para os responsáveis.