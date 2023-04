Idoso de 87 anos é preso com mais de 10 armas em Caeté

Polícia Militar apreendeu 14 armas de fogo na casa do idoso, em Caeté (foto: PMMG/Reprodução)

Um idoso, de 87 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na noite dessa terça-feira (25/4), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar chegou até a casa do suspeito, no bairro José Brandão, depois de receber uma denúncia anônima informando que um homem, de 30 anos, deixou um revólver na residência do idoso para manutenção.

Segundo a PM, o senhor é conhecido na região por fazer ajustes, manutenções e pequenas customizações em armas.

Na casa do idoso, a polícia encontrou três escopetas, seis carabinas, duas garruchas, duas espingardas polveiras, um revólver e diversas peças de armamentos. O material foi apreendido e o idoso foi preso.

O outro homem, de 30 anos, foi identificado, mas ainda não foi localizado pela Polícia Militar.