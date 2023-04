Criança autista fica perdida por horas em mata de Lagoa Santa

O helicóptero da Polícia Militar Pégasus foi acionada para ajudar nas buscas pela criança (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Uma criança, de 12 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) grau 2, fugiu de uma casa em área de sítios em Lagoa Santa, na Grande BH, e ficou cerca de 12 horas perdida na mata do bairro Palmital, na noite dessa terça-feira (25/4).

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi informada que o menino saiu de casa na hora do almoço. Com a chegada da noite, os pais ficaram preocupados já que o filho não retornou e acionaram a polícia.

Foi montada uma operação de resgate que envolveu a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e vizinhos que se desdobraram nas buscas na região de mata no bairro Palmital.

O helicóptero da PM foi acionado e ajudou nas ações de busca.

Por volta da meia noite, o menino foi localizado sem ferimentos e encaminhado para a Santa Casa de Lagoa Santa para avaliação médica preventiva e, depois, voltar para casa com a mãe.