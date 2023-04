PM intercepta carro e encontra armas escondidas entre crianças

Operação da PM aconteceu na avenida Rio Branco, em Juiz de Fora (foto: Redes sociais/Reprodução) Três pessoas foram presas, e uma adolescente, apreendida, na noite desse domingo (23/4) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, após a Polícia Militar (PM) encontrar armas de fogo e drogas dentro do veículo onde todos estavam. Duas crianças também foram localizadas no automóvel, que foi interceptado pela PM na avenida Rio Branco, nas proximidades do bairro Manoel Honório.

Outra ocupante do veículo, uma adolescente de 15 anos também aparentou nervosismo enquanto segurava uma criança de 2 anos. Os policiais acabaram encontrando dentro de uma blusa – que estava entre ela e a menina – uma arma de fogo e mais 11 munições. Todos, incluindo outro jovem de 18 anos que estava dentro do carro, foram detidos e levados à delegacia. As crianças ficaram aos cuidados de familiares.

No interior do carro, os policiais militares encontraram dois carregadores com 17 munições cada. Um deles estava no assoalho do veículo, e outro, na bolsa das crianças. Já na casa do jovem de 18 anos, a PM achou celulares, balança de precisão, 80 papelotes de cocaína e 22 pedras de crack, entre outros itens.

O motorista de 35 anos, segundo a PM, é suspeito de participação em um homicídio na cidade registrado em 1º de novembro de 2022 no bairro Sagrado Coração de Jesus. O veículo, inclusive, já teria sido utilizado em fevereiro desse mesmo ano para cometer outro assassinato.