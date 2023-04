Homem mata amigo após briga envolvendo pinga

Crime ocorreu em uma das principais avenidas de Patos de Minas (foto: Google Street View)



Leia também: Filho é detido por matar pai a marteladas para defender a mãe Um homem de 23 anos foi morto a facadas no interior de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (23/4). O autor do crime confessou o assassinato e foi preso. A recusa de um convite para beber uma pinga teria sido uma das causas do homicídio.





De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o autor do crime eram amigos, mas a relação entre eles estava ruim.







Depois da cavalgada, a futura vítima tentou acertar o outro homem com uma faca, foi desarmado e sendo golpeado com a mesma arma, morrendo em seguida. O autor do assassinato fugiu de carro.