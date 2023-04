Dois adolescentes são detidos por falsificar receitas médicas em MG

Uma dupla de adolescentes foi detida por falsificar receitas médicas em Boa Esperança, no Sul de Minas.

Os dois foram identificados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e levados até a delegacia da cidade.

Com 16 e 17 anos, o casal foi procurado, após aplicar o golpe em três farmácias do município. Os atendentes do local teriam relatado aos investigadores que os dois apresentavam receitas falsas de medicamentos controlados.