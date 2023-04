Governo de Minas e Reino Unido assinam parceria para desenvolvimento verde

O documento assinado dá continuidade a um acordo de cooperação mútua firmado em 2020 entre os dois governos (foto: Divulgação/Governo de Minas Gerais)



Uma parceria para o desenvolvimento sustentável foi firmada entre o governo de Minas e representantes do governo do Reino Unido na manhã desta segunda-feira (24), no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa.





Nesse sentido, a reiteração do acordo prevê o compromisso com a cooperação em torno do desenvolvimento sustentável, da preservação do meio ambiente, da mitigação do efeitos estufa. O principal caminho será, principalmente, as políticas que promovam a redução e/ou eliminação do gás carbônico.



*Estagiário sob supervisão