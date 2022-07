Governo de MG leiloa por 50% do valor casa e galpão apreendidos do tráfico

Este é o primeiro leilão de imóveis realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. (foto: Sejusp/Divulgação) Uma casa em Santa Luzia e um galpão em Montes Claros serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no próximo dia 20 de julho, às 10h. É o primeiro leilão de imóveis realizado pela Sejusp. As duas propriedades foram apreendidas em operações contra o tráfico de drogas.

A casa é um imóvel residencial, localizado em Santa Luzia (MG), no bairro Londrina. A edificação tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, varanda, piscina e vaga de garagem coberta.

São 360,00m² de terreno. A casa foi avaliada em R$ 212 mil, e vai a leilão por um valor inicial de R$ 106 mil.

O galpão comercial ou industrial, que também vai a leilão, fica na avenida João XXII, em Montes Claros (MG). São dois pavimentos edificados em um terreno de 300m², com um galpão principal de dois ambientes, escritório, depósito, lavabo, salão e área descoberta nos fundos.

O valor inicial do galpão no leilão é R$ 173,5 mil, com o imóvel avaliado em R$ 347 mil.

Os lances já estão abertos para o leilão, que ocorrerá de forma online. É possível visitar os imóveis, por meio dos telefones de contato disponíveis no edital.

A subsecretária de Prevenção à Criminalidade em exercício, Flávia Mendes, ressalta o trabalho conjunto realizado para buscar melhores arrecadações a cada leilão.



"A Sejusp, a partir da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, tem trabalhado junto às forças de segurança e demais parceiros para cada vez mais qualificar os leilões dos bens apreendidos e perdidos em favor da União. No próximo dia 20, vamos realizar o primeiro leilão de bens imóveis, já que até então sempre foram bens móveis, como carros, motos e caminhões. Isso certamente irá incrementar os valores arrecadados pela Sejusp, valores estes que futuramente a União poderá reverter em projetos de combate ao tráfico de drogas", detalha.

Os leilões fazem parte do projeto federal "Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação", do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp. O objetivo é arrecadar valores para o Fundo Nacional Antidrogas.