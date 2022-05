Caixa Econômica põe a leilão 27 imóveis em Minas Gerais na próxima segunda

No bairro Gutierrez, uma loja de quase 50m² no Edifício João Gabriel Lara está sendo leiloada com oferta inicial em R$129.900,30. (foto: Google Maps) A Caixa Econômica Federal vai realizar um leilão de 298 imóveis na próxima segunda-feira (30/5), que vai até o dia 1º de junho. Entre os bens, estão 27 imóveis em Minas Gerais, que vão desde um apartamento espaçoso em Lagoa Santa, duas lojas na região central de Belo Horizonte, um loft na orla da Lagoa da Pampulha e uma casa simples às margens do Rio São Francisco.

O leilão ocorrerá na plataforma Fidalgo Leilões, às 10 horas da segunda-feira (30/5). Podem participar pessoas físicas e jurídicas que morem ou estejam instaladas no Brasil.

O imóvel com oferta mais alta em Minas Gerais é um apartamento em Lagoa Santa, na rua Nassif José Daher, com oferta inicial de R$169.898,00. São 123 m², com três quartos e uma suíte.

Também existem imóveis partindo de R$ 41 mil, como uma casa de 75,8 m² em Pirapora, às margens do Rio São Francisco.

A casa em Pirapora, à margem do Rio São Franscisco, tem 180m² de terreno e 75m² de área privativa. (foto: Google Maps)

Outro imóvel que chama a atenção é um loft no San Diego Suítes Pampulha, na orla da Lagoa, em frente ao Iate Tênis Clube. Com 22,37m², ele foi avaliado em R$220 mil, e a oferta inicial está em R$159 mil.

Duas lojas em Belo Horizonte na rua Raja Gabáglia, uma no Gutierrez e outra em São Bento, vão a leilão por R$129.900,30 e R$134.980,20 cada. As duas estão avaliadas em aproximadamente de R$180 mil.

Os imóveis que não forem arrematados durante a segunda-feira ficarão disponíveis para lance pelo valor mínimo no site da Fidalgo Leilões até as 16 horas de terça. O resultado do leilão será divulgado na próxima sexta-feira (3/6).

* Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.