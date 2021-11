Polícia realiza leilão de 588 veículos com lance inicial a partir de R$ 50

O evento acontecerá no Parque de Exposições Lael Varella, em Muriaé, na Zona da Mata mineira (foto: YouTube/Reprodução)



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai realizar, no próximo dia 11 de dezembro, o leilão de 588 veículos no Parque de Exposições Lael Varella, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. Todos os automóveis – que não são procurados pelos proprietários há mais de 60 dias – poderão ser arrematados com lances iniciais mínimos que variam de R$ 50 a R$ 5.000.

O valor inicial foi definido com base no modelo, estado de conservação e no fato de o veículo estar apto para uso ou estar classificado como 'inservível', podendo ser utilizado apenas como sucata. Uma vez aceito o lance, não se admitirá a desistência.

Em atendimento aos protocolos sanitários de segurança, os participantes deverão usar máscaras de proteção.

Visita ao pátio antes do leilão

O Detran-MG orienta que os interessados se programem para realizar uma visita ao pátio credenciado. O objetivo é que o participante conheça os veículos disponíveis com antecedência e, deste modo, faça uma programação financeira.

Nesse sentido, a inspeção visual poderá ser feita de 6 a 10 de dezembro, das 8h às 17h, no Pátio de Veículos Muriaé Ltda, localizado na BR-116, km 704, no Bairro Universitário.