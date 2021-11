Ômicron: Funed deve entregar resultado de caso suspeito em BH na sexta (3)

As conclusões sobre o processo devem ser informadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) (foto: Túlio Santos/EM/DA Press - 13/03/2020)

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) deve entregar resultado de exame da mulher com suspeita de estar com a variante Ômicron do coronavírus na sexta-feira (3/12). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte no fim da manhã desta terça-feira (30/11).Uma mulher recém-chegada do Congo, na África, testou positivo para a COVID-19 nesta segunda-feira (29/11). A paciente está internada em isolamento no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. De acordo com a PBH, a mulher tem 33 anos e não é vacinada contra a doença.