Kalil sobre nova variante: 'Estamos fazendo acompanhamento total'

Kalil falou do caso durante uma visita às obras de um conjunto habitacional da capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), visitou, nesta terça feira (30/11), as obras do Conjunto Habitacional Santa Lúcia, da Vila Bandeirantes e de encostas da Rua Flavita Bretas. No evento, Kalil falou sobre as obras da prefeitura, pandemia e também sobre o Atlético, que pode ser campeão brasileiro nesta terça-feira (30/11), mesmo sem entrar em campo Ao ser questionado sobre a mulher recém-chegada do Congo, na África, que testou positivo para a COVID-19 , na segunda-feira (29/11), Kalil disse que não tem conhecimento sobre ciência e prefere deixar o caso para os profissionais. “Olha, disso eu não entendo, mas, sei que vamos fazer o que for necessário. Estamos em cima para que isso não se prolifere em Belo Horizonte”, conta.De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a mulher tem 33 anos e não é vacinada contra a doença.O caso alarma especialistas, já que o continente é foco da nova variante Ômicron, apontada como altamente transmissível pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Até o momento, no entanto, nenhum caso da variante foi identificado em Minas Gerais.Ainda segundo o prefeito, a prefeitura está fazendo um 'acompanhamento total' do caso.“O comitê não tá acompanhando só aqui não. Tá acompanhando o mundo inteiro. Na Europa, na África do Sul... não tem nada diferente”, afirmou.Além do prefeito estiveram no local, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho e o diretor-presidente da Urbel, Claudius Vinícius.