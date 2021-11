Medicamentos ficam 600% mais caros e comprometem orçamento de hospital

O Complexo de Saúde São João de Deus é referência para 54 municípios do Centro-Oeste (foto: Amanda Quintiliano/Reprodução)

Com aumento que chega a 600% nos preços de materiais e medicamentos, o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, teme comprometimento do orçamento. Os reajustes registrados ao longo da pandemia da COVID-19 foram classificados como “abusivos” pelo hospital.



Outro medicamento citado pelo setor é Midazolam, nas dosagens de 50mg/10mL e 15mg/3mL - um dos principais sedativos usados na assistência aos pacientes durante tratamento da COVID-19. Entre o último ano e outubro de 2021, os preços sofreram aumento de 583,38% e 406,79%, respectivamente.



Uma ampola de 40mg de Omeprazol passou a custar 406,79% a mais. O Ondasetrona de 4mg/2mL, medicamento usado para pré quimioterapia e procedimentos cirúrgicos, aumentou 302,30% e o Docetaxel 80mg, 237,21%, conforme divulgado pelo hospital.



Os aumentos estrondosos também foram registrados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Itens indispensáveis para a segurança dos profissionais da saúde e pacientes, como aventais esterilizados, tiveram preços reajustados em 223,4%.



Orçamento em risco



A alta demanda pelos medicamentos, somados ao aumento dos preços, tem forçado o hospital a fazer malabarismos para conseguir manter as contas em dia. A unidade, durante o pico da pandemia, chegou a operar com mais de 100% de ocupação em leitos clínicos e de terapia intensiva.



“É muito difícil entender o que é abuso e o que é real. Tem sido um desafio equilibrar as contas da instituição e, ainda sim, oferecer a melhor segurança em saúde para nossos clientes”, afirma o gerente de Suprimentos do CSSJD, Adriano Luciano Ramos de Souza.



O hospital é o único a atender alta complexidade na macrorregião Oeste. Referência para 54 municípios e população estimada em 1,2 milhão de habitantes, hoje os 20 leitos de terapia intensiva COVID-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Divinópolis, estão instalados nele, com ocupação de 35%.



Já os leitos para atendimento geral no Centro de Terapia Intensiva (CTI) estão operando no limite, com 100% de ocupação.



A instabilidade dos preços e o risco de comprometimento do orçamento têm feito com que a instituição busque alternativas para não colocar em risco a assistência aos moradores da região.



“Desde o início da pandemia, não tem sido fácil equilibrar nosso estoque. Mas seguimos firmes, buscando medicamentos similares e melhores preços do mercado, sempre assegurando a melhor assistência aos nossos pacientes”, frisa a diretora presidente, Elis Regina Guimarães.

*Amanda Quintiliano especial para o EM