Filhos esfaqueiam os pais em cidades do Triângulo Mineiro

Os dois casos foram registrados como lesão corporal consumada (foto: PMMG/Divulgação) Dois casos de facadas de filhos contra os próprios pais foram registrados nesta segunda-feira (29/11) em duas cidades do Triângulo Mineiro: em Uberaba, um aposentado de 77 anos foi esfaqueado no braço pelo filho de 39 anos; em Frutal, um homem de 29 anos, que seria dependente químico, atingiu o pai, de 67 anos, com facada no pescoço.

Ao chegar ao local, a vítima disse ao filho que um cobrador, cujo nome não soube informar, foi procurá-lo para receber R$ 130. Mas, ainda conforme o registro policial, o suspeito não gostou da atitude do pai, sendo que, em seguida, começou a xingá-lo, dando início a uma luta corporal. Durante a luta, a vítima sofreu uma facada no seu antebraço esquerdo.

O homem foi encaminhado, consciente e orientado, para atendimento médico em unidade de pronto atendimento de Uberaba.

Em seguida, foi até a Delegacia de Plantão, para prestar depoimento. O suspeito também foi ouvido pelo delegado de plantão.

Segundo caso

Já no final da tarde de ontem, em Frutal, cidade a cerca de 130 km de Uberaba, a PM foi acionada a comparecer a uma residência do Bairro Jardim do Bosque, onde também atendeu um caso de facada envolvendo pai e filho.

Nesta ocorrência, conforme o registro policial, um homem de 29 anos, que seria dependente químico, desferiu um golpe de faca de serra no pescoço do pai, de 67 anos, porque ele teria se negado a lhe dar dinheiro para comprar drogas.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel e não corre risco de morte.

Antes de ferir o pai, o suspeito, que estaria sob efeito de drogas, quebrou geladeira, cadeiras, fez um buraco em uma das portas da casa e arremessou um pedaço de toco contra uma janela.

Ao ser preso, ainda conforme a PM, o suspeito começou a se debater dentro da viatura com a intenção de se machucar e também danificar o veículo.

Ele foi levado para Delegacia de Polícia Civil de Frutal para as demais providências.

Os dois crimes foram registrados como lesão corporal consumada.