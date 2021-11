Homem cai com sua motocicleta, é socorrido, mas acaba sendo preso pela PM

O acidente aconteceu próximo ao Complexo Prisional de Ponte Nova e provocou a prisão do motociclista, acusado de tráfico de drogas (foto: Lúcia Sebe / Secom MG / Agência Minas) Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel na estrada de acesso ao Complexo Penitenciário, entre Ubá e Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas, teve um desfecho inesperado para o motociclista e para a Polícia Militar.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (30//11), por volta de 21h, e a Polícia Militar foi acionada para ir ao Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, onde o motociclista estava internado, para prestar alguma ajuda a ele, já que sua motocicleta havia ficado no local do acidente, bastante danificada.

O motociclista, de 25 anos, contou aos policiais que vinha de Ubá para Ponte Nova e quando entrou na estrada de acesso ao Complexo Prisional se assustou com um carro que vinha em sua direção, com os faróis altos. Perdeu o controle da motocicleta e caiu, sendo socorrido e levado ao hospital.

Mas os policiais perceberam que o homem estava muito nervoso com as perguntas que eram feitas a ele, e não sabia informar a identificação da placa de sua motocicleta, nem onde estavam os seus documentos pessoais e o motivo de sua viagem até Ponte Nova.

Como as informações prestadas pelo homem eram desconexas, os policiais foram até o local do acidente para investigar as causas e localizar a motocicleta. Chegando lá, os policiais encontraram a moto e partes dela no meio do mato.

E começaram a procuram algo que justificasse o nervosismo do homem com as perguntas feitas a ele. Iniciaram uma varredura no local e encontraram uma barra grande de substância com cor e odor semelhante ao crack, um telefone celular e a Carteira Nacional de Habilitação do homem.

Voltaram ao hospital e o homem ficou ainda mais nervoso e sem saída. Ele foi preso por tráfico ilícito de entorpecentes e ficou internado sob cuidados médicos e sob escolta policial no Hospital Arnaldo Gavazza.



A substância ilícita, os objetos encontrados no mato e a motocicleta foram apreendidos levados à Delegacia de Polícia Civil.